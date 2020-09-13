19 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı

19 suç kaydı bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü evden hırsızlık olayıyla ilgili başlattığı çalışmalar sonucu bir şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. 19 adet suç kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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