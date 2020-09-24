Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST kapsamında Türk Yıldızları ve Solo Türk pilotlarının gösterileri nefesleri kesti. Festivalin açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid 19 salgınının teknolojiye gönül veren gençleri durduramadığını belirterek, "Tüm dünyanın peşinden koştuğu yenilikçi ve vazgeçilmez ürünleri geliştirmeyi ve bunların üzerinde 'Türkiye’de üretilmiştir' damgasını görmek istiyoruz" dedi.

Gaziantep Panorama Müzesi önünden tarihi Gaziantep Kalesi'ne yapılan kortej yürüyüşü ile start alan TEKNOFEST 2020, kale önünde yapılan törenle devam etti. Törene katılanlar sosyal mesafe kurallarına uymayınca programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da talebiyle tören alanında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması için anonslar yapıldı. İkazlarla birlikte insanların yeniden pandemi kurallarına riayet etmeye başlaması sonrası tören start aldı.

Programda konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in 3. yılında ilk kez İstanbul dışında yapıldığını hatırlatarak, "Bu yıl TEKNOFEST'i İstanbul’dan Anadolu’ya güneşin doğduğu topraklara, Gaziantep’e getirdik. TEKNOFEST için yola çıkarken hayalimiz vardı. Dünyanın en iyi teknolojileri gerçekleştiren bir Türkiye’nin hayalini kuruyorduk. Bugün bu hayali genç kardeşlerimizle, milyonlarla paylaşıyoruz. Bu yıl, Covid19 nedeniyle ziyaretçilere kapalı, ama tüm önlemlerin alındığı bir TEKNOFEST yaşayacağız" dedi.

Selçuk Bayraktar, pandemi sürecinde hemen hemen bütün etkinlikler ve festivaller iptal edilmesine rağmen neden TEKNOFEST'in iptal edilmediği yönünde kendisine gelen sorulara da cevap vererek, "TEKNOFEST’in adeta kalbi diyebileceğimiz roketten tarıma, uçan arabadan İHA’ya, biyoteknolojiden eğitime kadar 21 alanda düzenlediğimiz teknoloji yarışmaları bulunuyor. Pandemiye rağmen dünya rekoru kırdık. 20 binden fazla takım, toplamda 100 binden fazla genç, başvurdu. Genç kardeşlerimiz bir yıldır bu yarışmalara hazırlandı. Eğer yarışmaları yapamasaydık, emekleri, hayalleri zayi olacaktı. Motivasyonları düşecekti. Heyecanları sönmesin, projelerine dört elle sarılsınlar diye TEKNOFEST’e sadece yarışmalarla devam ediyoruz. Yaşadığımız bu dijital bilgi çağında, dünyadaki en büyük ilerleme, değişim ve dönüşüm, yüksek teknoloji ile oluyor. Yine dünyada bu işi yapanlar çoğunlukla gençler, genç girişimciler. Türkiye’nin tam bağımsız güçlü ve müreffeh olabilmesi, teknolojiyi sadece kullanarak değil, hayal edip, araştırıp, geliştirip, üretmesi ile mümkün. TEKNOFEST, denemekten korkmayan, zorluklardan yılmayan, yenilikten kaçmayan, araştırıp, geliştirmekten yorulmayan gençlerin yeri. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi girişimcinin yaşadığı, akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunun hikayesidir TEKNOFEST’tir. Artık analar, babalar, çocuklara asumanı yani gökyüzü aşkı aşılıyor, uçması için yüreklendiriyor. Bu yoldan dönmek yok, durmak, duraksamak yok" şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni teknoloji hamlesinin tohumlarının ekildiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "TEKNOFEST, T3 vakfı Türkiye’nin birikimi. Türkiye’nin yüz akı oluyor, dünyada parmak ile gösteriliyor. Salgın sürecinde solunum cihazı ile sıkıntı oldu, aynı ekip solunum cihazını üreterek, hem Türkiye’nin ihtiyacını ve hem de dünyanın ihtiyacını karşılayacak bir mekanizme oldu. Bu takım Türkiye’ye güven veriyor, gençlere örnek oluyor" diye konuştu.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise 3. yılında TEKNOFEST'in geldiği noktaya dikkat çekerek, "Gönül isterdi ki keşke ilk iki festivalde kırdığımız ziyaretçi rekorlarını Gaziantep’te daha yukarılara çıkarabilseydik. Salgın müsaade etmedi. Bu sene fiziken kıramadığımız ziyaretçi rekorunu, televizyon ve sosyal medya vasıtasıyla dijital olarak kıracağız. TEKNOFEST’e olan ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında 4 bin 333 takım yarıştı. 550 bin ziyaretçi bizleri yalnız bırakmadı. İkinci yılında ise yarışan takım sayısı 17 bin 773’e çıktı. Türkiye’nin dört bir yerinden gelen gençlerin yanı sıra sınırlarımız dışından 122 ülkeden de yarışmacıya ev sahipliği yaptık. Geçen sene 1 milyon 220 bin ziyaretçi ile kendi alanında dünyanın bir numaralı festivali haline geldik. Bu sene TEKNOFEST'te 100 binden fazla yarışmacı başvurdu. Bu rakam muazzam bir rakam" dedi.



"Salgın gençleri durduramadı"

TEKNOFEST'in ayakları yerden kesen bir festival olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Salgın teknolojiye gönül verenleri, gençlerimizi elbette durduramadı. Teknoloji üreten Türkiye hedefi ile çıktığımız bu yolda yüzbinlerce gencimiz bize katılmaya devam ediyor. Hepsi çığır açıcı teknolojileri geliştirmeye odaklanmış durumda. Bugün işte yerinde duramayan, ayakları yere basmayan gençlerimizin çoğu aramızdalar. Ellerindeki imkanları zorlayarak, bu gençlerimiz önce kendi takımlarını oluşturdular. Sonra fikir jimnastiği yaptılar, sonra da ARGE ve inovasyon yol haritalarını hazırlayıp, projeye döktüler. Atölyelerinde sabahlayıp, elektrikli otomobillerden roketlere, otonom araçlardan insansız su altı araçlarına kadar birbirinden iddialı işlere imza attılar. Bizim için başarı, gençlerimizin cesaretle azim ile yarışmalara başvurmaları ve sınırlarını zorlamalarıdır. Dereceye girmek güzel bir şey ama giremeyenler de üzülmesinler. TEKNOFEST toplumu dönüştürme gücüne sahip olan bir etkinlik. Şimdi ektiğimiz tohumların etkilerini uzun vadede, kısa vadede hep birlikte görebileceğiz. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerimiz, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının, akıllı şehirlerinin mimarları olacak. Bu etkinlik sayesinde bir kişinin bile hayallerini gerçeğe dönüştürebiliyorsak, ilham verebiliyorsak, inanın bizden mutlusu yok" diye konuştu.



"Nakdi sermayenin yerini entelektüel sermaye almış durumda"

Bakanlık politikalarının, TEKNOFEST'in de çıkış noktası olan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile şekillendirildiğini anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlığımızın tüm politikalarını milli teknoloji hamlesi vizyonu ile şekillendirip hayata geçiriyoruz. Geleceğin kritik teknolojilerini geliştirmek, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürünler çıkarmak için çalışıyoruz. Ancak bu şekilde ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı sağlayabiliriz. Bizim iddialı, bir o kadar da gerçekçi hayallerimiz var. Tüm dünyanın peşinden koştuğu yenilikçi ve vazgeçilmez ürünleri geliştirmeyi ve bunların üzerinde Türkiye’de üretilmiştir damgasını görmek istiyoruz. Gencecik firmalar, küresel boyutlara ulaşsın, adlarından söz ettirsin istiyoruz. 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinde çok somut hedefler koyduk. Hedeflerimize ulaşmada gençlerimizin enerjisi en kritik husus. Günümüz dünyasında nakdi sermayenin yerini entelektüel sermaye almış durumdadır. Bazen yeni bir fikir, yeni bir iş yapma biçimi, milyonlarca liralık fabrikalardan çok daha fazla katma değer üretebiliyor. Böyle bir eko sistemi besleyen, verimliliği arttıran politika manzumesini geliştirmeye büyük bir gayretle devam ediyoruz. TEKNOFEST bu politikalarımızdan sadece bir tanesi" ifadelerini kullandı.



313 milyon TL'lik destek

Varank, sadece TUBİTAK vasıtasıyla son 2 senede 16 binin üzerinde gence burs ve destek verildiğini de hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Deneyap teknoloji atölyeleri, bilim merkezleri, bilim fuarları, TUBİTAK ve KOSGEB destekleri ile gençlerimizin hayallerine dokunuyoruz. TUBİTAK kanalıyla sadece son 2 senede 16 binin üzerinde gencimize, 313 milyon TL’lik burs ve destek verdik. Sanayi doktora programı, Uluslar arası lider araştırmacılar programı gibi vizyonel projelerimizi hayata geçirdik. Son 2 senede 15 milyondan fazla vatandaşımız TÜBİTAK’ın popüler bilim yayınlarından faydalandı. Gaziantep’teki tüm okullarımızı TÜBİTAK’ın kitaplıkları ile buluşturuyoruz. Bundan sonraki dönemde de tabi hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Varank, TEKNOFEST'in 63 paydaşının bulunduğu hatırlatarak, destek veren herkese teşekkür etti.



Renkli görüntüler

Konuşmaların ardından ise tarihi Gaziantep Kalesi'nin zirvesine Türk bayrağı ve TEKNOFEST 2020 bayrağı dikildi. Hemen ardından ise kırmızı beyaz konfetiler eşliğinde ise Türk Yıldızları ve Solo Türk pilotları, Gazianteplilere unutulmaz akrobasi gösterileri sundu. Bakan Varank, Selçuk Bayraktar ve Gaziantep protokolünün tarihi Gaziantep Kalesi'nde izlediği gösteriyi Gaziantepliler ise ev ve iş yerlerinin pencere, balkon ve teraslarından izledi.

Teknoloji festivali ATAK helikopterlerinin gösterisi ile devam edecek.

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