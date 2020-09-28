HKÜ’nün mühendisleri de uğurlandı

7 gün 13 seansa yayılarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen HKÜ 2020 Yılı Lisans Mezuniyet Törenlerinin son gününde, mezuniyet coşkusu sırası Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oldu.

HKÜ YouTube resmi hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan mezuniyet törenine bağlanan mezunlar da çevrimiçi olarak mezuniyet sevinci yaşadı. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli canlı yayın ile törene bağlanan mezunları tebrik etti.

“Mühendisliğin itibarını artıracak olanlar mühendislerdir”

Ülkelerin kalkınma süreçlerindeki en önemli mihmandarların mühendisler olduğuna dikkat çeken HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, bir haftadır Gaziantep’te yapılan TEKNOFEST etkinlikleri ve yarışmalarının bir anlamda mühendisliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Mühendislik mesleğinin itibarını ve saygınlığını artırmak için gereken çalışmaların, yine mühendisler tarafından yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Prof. Dr. Türkay Dereli, yeni mezun mühendislerden de üniversiteleri ile olan bağlarını koparmamalarını ve güçlendirmelerini istedi.

HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı ise, törende yapmış olduğu konuşmada öğrencilerin lise son sınıfta kurmaya başladıkları hayalin mezuniyet töreni ile gerçekleştiğini söyleyerek, mezunları ve ailelerini tebrik etti.

Konuşmalar sonrasında; Bilgisayar Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği mezunlarına belge ve plaketleri takdim edildi. Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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