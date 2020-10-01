Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı

Liv Hospital markasının beşinci hastanesi İstanbul, Ankara ve Samsun’dan sonra Gaziantep’te hizmete başladı

Bünyesindeki Liv Hospital ve Medical Park Hastaneleri ile Türkiye’nin en yaygın hastaneler grubu olan MLP Care, Liv Hospital markasının en yeni hastanesini Gaziantep’te hizmete açtı. Kardiyolojiden kadın doğuma, genel cerrahiden çocuk hastalıklarına, tüp bebekten medikal onkolojiye, ürolojiden kardiyovasküler cerrahiye tüm branşlarda hasta kabul etmeye başlayan Liv Hospital Gaziantep, yaklaşık 40 bin metrekarelik kapalı alanda 258 yatak kapasitesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen hastalara da kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti sunacak.

Hedef, bölgede referans hastane olmak

Bölgenin referans hastanesi olma hedefiyle hizmete başlayan Liv Hospital Gaziantep dahili ve cerrahi branşların dışında yenidoğan yoğun bakım, erişkin yoğun bakım, koroner yoğun bakım, yetişkin ve çocuk kemik iliği nakil merkezi, onkoloji ünitesi, nükleer tıp ve PET CT tanı merkezi, radyoterapi merkezi, tüp bebek merkezi, anjiyo ünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine ek olarak plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ünitesi ile hizmet verecek.

Türkiye’de dijital hastane konseptinin öncülerinden biri olarak faaliyet gösterecek Liv Hospital Gaziantep, son dönemde bölgede yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alıyor. Hastane, 1000’e yakın kişiye istihdam sağlayarak şehrin ekonomisine de önemli katkı sunacak.

Sağlık turizminde de zirveyi hedefleyen hastane havalimanına sadece 20 dakika uzaklıktaki merkezi konumuyla yılda 180 bin hastaya hizmet vermeyi amaçlıyor. Liv Hospital Gaziantep, Orta Doğu ve Arap ülkelerinden gelecek hastaların yanı sıra Avrupa ve Balkan ülkelerinden gelecek hastalara da kaliteli sağlık hizmeti vermeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.