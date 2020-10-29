29 Ekim kutlamaları "bisiklet turu" ile başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Cumhuriyet Bisiklet Turu”, 150 vatandaşın pedal çevirdiği büyük bir coşkuyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ana giriş kapısından başlayarak Gaziantep Kalesi’nde son buldu.

Cumhuriyetin 97’nci yıldönümü dolayısıyla kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen bisiklet turunda; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Gençlik Spor ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, 7’den 70’e bütün bisiklet severler, spor toplulukları, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve büyükşehir belediyesi takımı yer aldı. Etkinlik öncesi, açılış konuşmalarını yapan protokol, bisiklet turunun bugünün anlam ve önemi için büyük değer taşıdığını söyledi.

"Böylesine anlamlı bir günde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Cumhuriyetin 97’nci yıldönümünün hayırlı ve uğurlu olması dileklerine vurgu yaparak, “Emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz. Bugün, bize hükmetmeye çalışan, bizleri tutsak etmeye çalışanlara karşı, tüm dünyanın gözü önünde haykırarak bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz bu anlamlı günü sizlerle beraber böylesine güzel bir etkinlikle kutlamanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

"Aynı heyecanla Cumhuriyetimizin 97'inci yıldönümü kutluyoruz"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’nci yıl dönümünde aynı coşku ve heyecanla etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu sene Pandemi nedeniyle etkinlikler farklılık kazandı. Bu Pandemi nedeniyle oluşturulan etkinlik sahası için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin varisi Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bütün silah arkadaşlarına ve cumhuriyete katkı sunan herkese teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"Bağımsızlık mücadelesini dünyaya göstereceğiz"

AK Parti Gaziantep milletvekili Derya Bakbak, bugün Cumhuriyetin 97’nci yıldönümü kutlamaları için bir araya geldiklerini aktararak, “Bir ülkenin esaret kabul etmeden nasıl bir mücadele verebileceğini bütün dünyaya gösterdik. Bu bisiklet turuyla bu anlamlı günün taçlandırılmasını çok kıymetli buldum. Hepinize başarılar diliyor ve hepinizi saygı ve sevgiyle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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