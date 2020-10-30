Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm. Dr. Sarıçiçek Anka’da

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, hekim kadrosuna uzman bir isim daha ekledi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Vahap Sarıçiçek hasta kabulüne başladı.

Hasta memnuniyeti odaklı, güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunan, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı yapısıyla toplumun her kesiminden insanı sağlıkla buluşturan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Vahap Sarıçiçek, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin uzman kadrosuna dahil olarak hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Vahap Sarıçiçek, 1976 yılında Malatya’da doğdu. 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Doç. Dr. Sarıçiçek, uzmanlık eğitimini 2006 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Vahap Sarıçiçek, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi ile birçok özel hastanede görev yaptı.

Doç. Dr. Vahap Sarıçiçek’in ilgi alanları, hastalık öncesi ve sonrası Trigeminal nevralji, omuz ağrısı, boyun ağrısı tedavisi, bel fıtığı tedavisi, nevraljiler, diz ağrısı, noral terapi, sırt ağrısı, ağrısız doğum (epidural anestezi),epidural kan yaması, genel anestezi, spinal anestezi, ayak ağrıları, kuyruk sokumu ağrısı, ağrı pompası, hacamat sülük uygulamasıdır.

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, BağKur'lu hastalara ulaşan Anka Hastanesi'nde; Cildiye ,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik, Göz Hastalıkları, Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, koronavirüs (Kovid19) testi yapabilme imkanı sağlayan PCR Laboratuvarı, Uyku Laboratuvarı röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.

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