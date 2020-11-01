Çürümüş çadırlar ateşe verildi, gökyüzünü duman kapladı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, boş alana dökülen çürümüş çadırlar, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilip yakıldı. Gökyüzünü kaplayan siyah duman görenleri korkuturken, yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.
Kırıkçalı Mahallesi kırsalında öğle saatlerinde üzüm bağları arasında boş araziye atılan eski çürümüş çadırlar, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yanmaya başlayan çürümüş çadırlardan yükselen siyah dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. Kilometrelerce uzaktan dumanları görenler korku yaşarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-11-01 14:54:20
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