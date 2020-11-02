ALG Spor Avrupa’da sahne alıyor

TFF Kadınlar 1. Ligini lider tamamlayaan Gaziantep ALG Spor, Şampiyonlar ligi'ndeki elk snavına yarın çıkıyor.
Geçen sezon lig şampyonu olarak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligine katılmaya hak kazanan Gaziantep ALGSPOR, ilk sınavını Salı günü saat 16.00’da Arnavut deplasmanında Vllaznia karşısında veriyor.
Tek maç eleme usülü Arnavut’un Shkoder şehri Loro Boriçi stadyumunda oynanacak maçta temsilcimiz Vllaznia karşısında tur arayacak. Zorlu maçın son ter antrenmanını maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirilen sarıgri takım Arnavut deplasmanında tur atlayarak dönmeyi hedefliyor.
Karşılaşma kulübün youtube hesabından canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.