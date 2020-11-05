Gaziantep'te 6 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

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Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada, 6 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, Şehitkâmil İlçesi Sanayi Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yaptığı aramada, 6 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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