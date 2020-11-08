Gaziantep'te 853 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı davranan 853 kişiye, idari para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, polis ekiplerinin sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettiğini saptadığı 853 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 22 kişi ise 3 bin 150'şer lira idari para cezası verilerek yurda yerleştirildi. Polis ekiplerinin denetiminde kontrol ettiği 429 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-11-08 11:35:50
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