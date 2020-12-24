Polisten uyuşturucuya darbe

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Gaziantep’te, uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor. Polis takibe aldığı iki şüpheliye düzenlediği şafak baskınında satışa hazır 85 kilogram bonzai ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uzun süredir takip edilen ve piyasa uyuşturucu süreceği belirlenen iki şüpheliye şafak baskını düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin ikametinden satışa hazır vaziyette 85 kilo 403 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin yapılan sorgusunda 12 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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