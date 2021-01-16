Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.





Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Max ceza sahası dışından sert şutu çekti, kaleci Doğan topu güçlükle kornere çeldi.

10. dakikada Gaziantep savunmasından seken topu Avramovski tamamladı ancak top farklı şekilde auta gitti.

15. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Henrique topu içeri çevirdi, Avramovski kaleyi düşündü ancak top yandan auta gitti.

19. dakikada Güray'ın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top savunmadan sekerek kaleci Doğan'da kaldı.

31. dakikada sağ kanattan ani gelişen Gaziantep atağında Mirallas'ın içeriye çevirdiği topu kale önündeki Kvrzic ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi. 10

37. dakikada gelişen Gaziantep atağında Mirallas'ın pasıyla ceza alanında buluşan Max yerde vuruşu kaleci Doğan'da kaldı.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan x, Alin Tosca xx, Papy Djilobodji xx, Pawel Olkowski xx, Güray Vural xx, Amedej Vetrih x, Alexandru Max xx, Kevın Mirallas xx, Kenan Özer xx, Muhammet Demir x

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Aziz Tetteh Junior Morais, Kubilay Aktaş, Andre Felipe, Miraz Cihan, Enver Cenk Şahin, Zvonimir Kozulj, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Erdal Güneş

Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Zoran Kvrzic x, Cristian Sapunaru x, Dimitrios Kolovetsios xx, Aziz Behich x, Joseph Attamah x, Manuel Fernandes x, Aaron Lennon x, Daniel Avramovski xx, Pedro Henrique xx, Wilfried Kanga x,

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Harisson Manzala, Emre Demir, , Muğdat Çelik, Nurettin Korkmaz, İlhan Parlak, Adem Doğan, Gustavo Campanharo, Yaw Ackah

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Sarı Kart: Amedej Vetrih (Gaziantep FK), Kanga (Kayserispor)

Gol: Zoran Kvrzic (dk. 31 k.k) (Gaziantep FK)

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