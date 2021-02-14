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Bir annenin evlat korkusu Gözü yaşlı anne Nihal Baydar: "Oğlum tarafından öldürülmek istemiyorum"

İHA

Bir annenin evlat korkusu Gözü yaşlı anne Nihal Baydar: "Oğlum tarafından öldürülmek istemiyorum"

Gaziantep’te uyuşturucu bağımlısı oğlu tarafından tehdit edildiğini belirten Nihal Baydar, her an oğlu tarafından öldürülme korkusu ile yaşadığını söyledi. Evlat korkusunu gözyaşları içinde anlatan talihsiz kadın, oğlu tarafından öldürülen bir anne olarak anılmak istemediğini söyledi.
Eşi öldükten sonra oğlu M.A.D ile birlikte yaşayan Nihal Baydar (68), bir süre sonra oğlunu evlendirdi. O süreçte gelininin uyuşturucu kullanmaya başlayan oğlunu terk ettiğini anlatan gözü yaşlı anne, oğlunun 4 yıl önce evli karısından ayrıldıktan sonra sürekli kendisine şiddet uyguladığını ifade etti. Önceleri oğlunun hayali şeyler görmeye başladığını belirten Baydar, anlamsız söylemlerle kendisine psikolojik şiddet uyguladığını kaydetti.
Yaklaşık 2 yıl önce ise oğlu tarafından diri diri yakılmak istendiğini anlatan acılı anne, evde bulunduğu bir saatte oğlu tarafından evin tutuşturulduğunu, dumanları fark etmesi ile evden çıkarak yanmaktan kurtulduğunu kaydetti. Akrabalarının da desteği ile yeniden yapılan evde oğluyla yaşamaya devam eden kadın, evladından şiddet görmeye de devam etti. En son bir hafta önce oğlunun şiddetine maruz kalan anne evsiz kaldı. Oğlunun şiddet uyguladığı dönemlerde her seferinde evden kaçarak komşularına ve akrabalarına sığınan anne, son olayda ise büyük korku yaşadı. Sinir krizi geçiren M.A.D., bir hafta önceki olayda annesini darp edip evdeki eşyaları kırıp döktü. Oğlunun boğazına sarılıp öldürmeye teşebbüs ettiği Nihal Baydar, son anda fırsatını bularak evden kaçtı. Bir hafta boyunca farklı adreslerde kalarak izini kaybettiren anne Nihal Baydar, son olarak ise kardeşinin evine sığındı.
Oğlu M.A.D.’nin dayısından korktuğunu söyleyen Baydar, evden dışarı çıkamadığını, çıkması halinde oğlu tarafından öldürülme korkusu yaşadığını ifade etti. Gözü yaşlı anne, tek isteğinin oğlundan uzak yaşamak istediğini kaydetti

“Seni öldüreceğim”
Oğlunun kendisini sürekli öldürmekle tehdit ettiğini ve her girişiminde oğlunun elinden kurtulmayı başardığını anlatan Nihal Baydar, “Oğlum uyuşturucu bağımlısı, sürekli beni ölümle tehdit ediyor ve ben bunu 5,5 yıldan beri çekiyorum. Banan, ‘seni boğazlayacağız, öldüreceğim, kıyma gibi makinada çekeceğim’ diyor. Polisi arıyorum geliyorlar, alıp götürüyorlar, 15 dakika sonra geri bırakıyorlar. Beni gözünde farklı bir kadın olarak anımsıyor. Sürekli ’Evde kim var? Kimle konuşuyorsun? Sen ne yamaya çalışıyorsun?’ diyor. Anahtarı elini alıp kapıyı kilitleyip beni tutsak yapıyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum, bir yolunu bulup evden kaçıyorum” dedi.
Gece yarısından sonra oğlunun değişmeye başladığını kaydeden anne Baydar, “En son perşembe günü güzel güzel oturuyordum evimde, yemek yapıp yedik, televizyon seyrettik. Saat 24.0001.00 arası sigara yaktı, çakmağını masaya fırlattı, bundan sonra benim kalbim çarpmaya başladı. Yatak odasına geçip Allah’a dua etmeye başladım, sonra gece saat 04.00 sularında gelip kapıyı açıp yorganı üzerimden atıp, ‘Kalk bu saate kadar yatıyor musun? Seni boğazlayacağım’ diye beni kaldırdı. Sonra ’Yapma oğlum, etme oğlum, lütfen oğlum, yalvarıyorum sana’ diye diye kapının önüne geldim. Sonra da bir şekilde evden çıkmayı başardım" şeklinde konuştu.

“Eşi uyuşturucu yakalayınca boşandı”
Oğlu ile gelininin boşanmasından sonra torununun babasına telefonda, ‘Benim senin gibi babam yok’ demesi sonrası şiddetin daha da arttığını belirten gözü yaşlı anne Baydar, “Oğlum evlilik yaptı, sonra ayrıldı eşinden ama önceleri esrar içiyormuş, eşi evde bir miktar esrar bulunca 3 gün içinde ayrıldı. Bir oğlu var, zaman zaman görüyordu, gücü kadar çocuğunu gezdiriyordu, sonra da bırakıyordu. Son zamanlara benim olaylarımı duyduklarında çevreden çocuk babasına telefonda, ‘Benim senin gibi babam yok, beni bir daha arama’ dedi ve ben o günden beri bu azabı çekiyorum” ifadelerini kullandı.

“Oğlum tarafından öldürülmek istemiyorum”
Oğlunun evini yakıp yıktığını ifade eden Baydar, “Kadın hakları konusunda sağ olsun devletimiz çok güzel yardım ediyor ama yeteri kadar olmuyor. Ben 68 yaşındayım. Oğlum tarafından öldürülmek istemiyorum. Ben, çok zor durumdayım şu anda evim kalmadı yaktı yıktı. Kendi gücümle ve akrabaların desteği ile yeniden yaptırdım ama şimdi o evim yine kalmadı. Devletime saygım sonsuz ama ben öldüğüm zaman mı sahip çıkacaklar bana? Onu istemiyorum” dedi.

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