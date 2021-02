Yılın ticaret borsası ödülü GTB'nin

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 2020 yılında hizmete kazandırdığı 'Antep Fıstığı Lisanslı Depo' ve 'Et Hali ve Et Borsası' projeleriyle Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen 'Şehir Ödülleri Türkiye 2020'de 'Yılın Ticaret Borsası' ödülünün sahibi oldu.

Yaşayan Şehirler Platformu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, 'Şehir Ödülleri Türkiye' proje yarışmasının ödül töreni Ardahan Valiliği'nin ev sahipliğinde Serhat Kalkınma Ajansı, Ardahan Üniversitesi, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi'nin destekleriyle Ardahan'da yapıldı. Kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ardahan'da gerçekleştirilen ödül töreninde GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, 'Yılın Ticaret Borsası' ödülünü Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci'nin elinden aldı.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Aşık Şenlik Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Şehir Ödülleri Türkiye 2020' ödül törenine Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda kurum, kuruluş ve STK temsilcisi katıldı. Şehir paydaşlarının 2020 yılında hayata aldığı proje ve uygulamaların akademisyen, bürokrat, sanatçı ve gazetecilerden oluşan 25 kişilik bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonucu belirlenen ödüller bu sene üç farklı kategoride sahiplerine takdim edildi. Türkiye genelinde 'Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri' kategorisinde 20, 'Bilim Işığı Temalı Akademik Ödülleri' kategorisinde 4, 'Özel Ödüller' kategorisinde ise 3 proje jüri tarafından ödüle layık görüldü.

GTB'nin 2020 yılında hizmete açarak kent ve bölge ekonomisine kazandırdığı Antep Fıstığı Lisanslı Depo, Et Borsası ve Et Hali projeleri ile sürdürdüğü coğrafi işaret tescil çalışmaları 'Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri' kategorisi ‘Örgütlenme‘ dalında jüri üyeleri tarafından birinciliğe layık görülerek GTB'ye 'Yılın Ticaret Borsası' ödülünü kazandırdı.

Covid19 koruma önlemleri altında gerçekleştirilen ödül töreninin açılışında konuşan Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı Alper Akın, her yıl yoğun bir katılım ile şehir liderleri ve profesyonellerini buluşturan Şehir Ödülleri Türkiye programının ödül törenini bu sene kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Ardahan'da, Ardahan Valiliği'nin destekleriyle gerçekleştirmeyi uygun gördüklerini söyledi. Şehir Ödüllerinin ticari kaygı ve kar amacı güdülmeden düzenlendiğini belirten Akıncı, "Amacımız şehirlerin geleceğine ışık tutmak, ülkemizdeki başarılı, toplumsal fayda odaklı projeler ve uygulamaları uygulayıcılarıyla birlikte örnek göstermek. Bunların yanı sıra diğer kentlerdeki paydaşlar ile buluşturarak yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirmek" dedi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ise yaptığı konuşmada ödül alanları kutlayarak, organizasyonun Serhat şehir Ardahan’da yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Vali Öner, "Marifet iltifata tabidir. Yaşadığımız şehirlere, beldelere, kasabalara değer katan, güzelleştiren, insanımıza sunduğu hizmetler ile mutluluk getiren proje ve uygulamaların bilinmesi, tanınması çok önemlidir. Bu ödüller ve etkinlik ile paydaşlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, öngörülen konu üzerine çalışan akademisyenler ile kent yöneticisi ve kanaat önderleri, ticari örgütler, sektör örgütleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile tüm araştırmacılar ve kentin geleceğine yön verebilecek çevrelerin birbirlerinden etkilenmesi sağlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, Yılın Ticaret Borsası ödülünü Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci'nin elinden aldı. Bayram, yaptığı teşekkür konuşmasında, Şehir Ödülleri Türkiye proje yarışmasını farklı kategorilerde ikinci kez kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yarışmayı düzenleyen Yaşayan Şehirler Platformu, organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Ardahan Valiliği ve diğer destekçi kurumlara teşekkür etti.

GTB'nin 2020 yılında hizmete kazandırdığı Antep Fıstığı Lisanslı Depo, Et Borsası ve Et Hali projelerinin içlerinde Türkiye'nin ilk ve enlerini barındıran vizyon projeler olduğunu vurgulayan Bayram, "Gaziantep geleneksel lezzetleriyle ön plana çıkan, zengin mutfak kültürüyle de ülkemizin UNESCO GASTRONOMİ kenti unvanını alan ilk şehri. Et yemeklerinin ağırlıkta olduğu şehrimizin bu kimliğine yakışır bir Et Borsası ve Et Haline ihtiyaç duyulmaktaydı. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle 30 bin metrekare alan üzerinde Türkiye’nin en büyük ve en modern et borsasını şehrimize kazandırdık. İçerisinde monoray sistemleri, soğuk hava depoları ve soğuk zincir koridorları gibi teknolojik her türlü alt yapıyı barındıran Et Hali ve Et Borsası örnek bir tesis olarak şu an hizmet vermekte. Bunun yanı sıra şehrimizin ve bölgemizin en önemli tarım ürünlerinin başında Antep Fıstığı gelmekte. İKA iş birliğiyle Türkiye’nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposunu geçen sene Ekim ayı içerisinde hizmete açtık. 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan lisanslı depomuz, ürüne tüm risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkanı sağlamakta. Üretici ve tüccarlarımıza çeşitli teşvik destekleri sağlayan lisanslı depo, faaliyetlerini devlet güvencesi altında sürdürmekte” diye konuştu.

