Gaziantep'te yüz yüze eğitim için ders zili çaldı



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, normalleşme süreciyle birlikte 74 okulda 5 bin 349 öğrenci, yüz yüze eğitime başladı.

Risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Gaziantep'te yüz yüze eğitime başlandı. Uzun süre okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı okuyup sınıflarına geçti. Yeniden sıralarına oturan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-03-02 10:13:06



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