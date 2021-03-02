Alleben, paletli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yaptı Kulvarlarda 7 farklı kulüpten 61 sporcu yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alleben, paletli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yaptı Kulvarlarda 7 farklı kulüpten 61 sporcu yarıştı

İHA

Alleben, paletli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yaptı Kulvarlarda 7 farklı kulüpten 61 sporcu yarıştı

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen Paletli Yüzme Bireysel İl Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Şampiyonada, 7 farklı kulüpten 61 sporcu palet vurdu.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Gaziantep İl Temsilciği tarafından Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Paletli Yüzme CDE Kategorisi Bireysel İl Şampiyonası’nda 7 farklı spor kulübünden 33’ü erkek, 28’i kız toplam 61 sporcu mücadele etti.
Çift palet ve su üstü disiplinlerinde gerçekleştirilen organizasyonda kızlar kategorisinde C kategorisinde yarışan Dinamik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Dilay Ünlü 100, 200, 400 ve 800 metre su üstünde 4 kez il şampiyonluğuna imza attı. Organizasyonda benzer bir başarıyı D kategorisinde yarışan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Derin Öznel 50, 100, 200 ve 400 metre su üstü disiplinlerindeki il şampiyonlukları ile tekrarladı. Erkekler kategorisinde ise D kategorisinde yarışan Dinamik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Tuğra Arul da 4 kez birincilik kürsüsüne çıktı ve 50, 100, 200 ile 400 metre su üstünde il şampiyonu oldu.
Sporcu sağlığı ön planda tutuldu
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Gaziantep İl Temsilcisi Okan Terkin, Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen şampiyonada sporcu sağlığını ön planda tutuklarını söyledi. İl Temsilcisi Okan Terkin, organizasyon sonrasında yaptığı açıklama yaparak, “Paletli Yüzme CDE Kategorisi Bireysel İl Şampiyonası’nı başarılı bir organizasyonla tamamladık. Pandemi tedbirleri doğrultusunda sporcularımızın sağlığı için havuz kenarlarında bekleme ve dinlenme alanını her spor kulübümüz için ayrı ayrı belirledik. Maske, mesafe ve temizlik kuralları yarışma boyunca uygulandı. Sporcularımız, madalyalarını sosyal mesafe kuralları gereği kendileri taktı. Şehitkamil Belediyesinin büyük destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda sporcu sağlığı her zaman olduğu gibi ön planda tutuldu. Bu durum sporcularımızın performanslarına da yansıdı ve skorboarda başarılı sonuçlar çıktı. Şahsım ve federasyonumuz adına destek ve katkılarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Muhittin Özbay’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GTB Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GTB Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Dubai’de Türk rüzgarı Dubai’de düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı Gulfood 2021’e Gaziantep’in gözde firması Fıstıkköy damga vurdu
YEREL HABERLER Dubai’de Türk rüzgarı Dubai’de düzenlenen dünyanın en ...
Gaziantepliler beyrana akın etti
YEREL HABERLER Gaziantepliler beyrana akın etti
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Koronavirüs sürecinde fiziksel aktivite ihmal edilmemeli
YEREL HABERLER Koronavirüs sürecinde fiziksel aktivite ihmal ...
Gaziantep'te yüz yüze eğitim için ders zili çaldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yüz yüze eğitim için ders zili çaldı
Gaziantep'in özel lezzeti; 'Küşleme kebabı' tescillendi
YEREL HABERLER Gaziantep'in özel lezzeti; 'Küşleme kebabı' ...
Survivor yıldızı Aycan artık Survivor izlemiyor
YEREL HABERLER Survivor yıldızı Aycan artık Survivor izlemiyor
Nadir Hastalıkların en büyük nedeni akraba evliliği
YEREL HABERLER Nadir Hastalıkların en büyük nedeni akraba evliliği
Nurdağı'nda hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Nurdağı'nda hafif ticari araç ile motosiklet ...
Tekcan, Gazi kentin sosyal medya ağını anlattı
YEREL HABERLER Tekcan, Gazi kentin sosyal medya ağını anlattı
Şahinbey'de belediye meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de belediye meclis toplantısı yapıldı
Devasa ‘Gaziantep modeli’ ile aile bütünlüğü korunacak
YEREL HABERLER Devasa ‘Gaziantep modeli’ ile aile bütünlüğü ...
Plastik sektörü darboğazda Yıldırım: Enflasyon ile mücadele için sektöre müdahale şart Plastik sektöründe kullanılan hammadde fiyatlarında son 6 ayda dolar bazında yüzde 100’den fazla artış yaşanması sektörü darboğaza soktu
YEREL HABERLER Plastik sektörü darboğazda Yıldırım: Enflasyon ile ...
Gaziantep'te 330 adet karaçam ağacı toprakla buluştu
YEREL HABERLER Gaziantep'te 330 adet karaçam ağacı toprakla buluştu
Pusetten düşen bebek beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Pusetten düşen bebek beyin kanaması sonucu hayatını ...
Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti
Milletvekili Kirazoğlu TBMM'de konuştu
YEREL HABERLER Milletvekili Kirazoğlu TBMM'de konuştu
Gaziantep'te "yeşil" hedef
YEREL HABERLER Gaziantep'te "yeşil" hedef
Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı Hırsızlık ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 948 kişiye ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 948 kişiye ceza
İş dünyasının beklentilerini Ankara’ya taşıdı
YEREL HABERLER İş dünyasının beklentilerini Ankara’ya taşıdı
Görünmeyen tehlikelere karşı uzman uyarısı
YEREL HABERLER Görünmeyen tehlikelere karşı uzman uyarısı