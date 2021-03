Alleben, paletli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yaptı Kulvarlarda 7 farklı kulüpten 61 sporcu yarıştı

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen Paletli Yüzme Bireysel İl Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Şampiyonada, 7 farklı kulüpten 61 sporcu palet vurdu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Gaziantep İl Temsilciği tarafından Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Paletli Yüzme CDE Kategorisi Bireysel İl Şampiyonası’nda 7 farklı spor kulübünden 33’ü erkek, 28’i kız toplam 61 sporcu mücadele etti.

Çift palet ve su üstü disiplinlerinde gerçekleştirilen organizasyonda kızlar kategorisinde C kategorisinde yarışan Dinamik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Dilay Ünlü 100, 200, 400 ve 800 metre su üstünde 4 kez il şampiyonluğuna imza attı. Organizasyonda benzer bir başarıyı D kategorisinde yarışan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Derin Öznel 50, 100, 200 ve 400 metre su üstü disiplinlerindeki il şampiyonlukları ile tekrarladı. Erkekler kategorisinde ise D kategorisinde yarışan Dinamik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Tuğra Arul da 4 kez birincilik kürsüsüne çıktı ve 50, 100, 200 ile 400 metre su üstünde il şampiyonu oldu.

Sporcu sağlığı ön planda tutuldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Gaziantep İl Temsilcisi Okan Terkin, Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen şampiyonada sporcu sağlığını ön planda tutuklarını söyledi. İl Temsilcisi Okan Terkin, organizasyon sonrasında yaptığı açıklama yaparak, “Paletli Yüzme CDE Kategorisi Bireysel İl Şampiyonası’nı başarılı bir organizasyonla tamamladık. Pandemi tedbirleri doğrultusunda sporcularımızın sağlığı için havuz kenarlarında bekleme ve dinlenme alanını her spor kulübümüz için ayrı ayrı belirledik. Maske, mesafe ve temizlik kuralları yarışma boyunca uygulandı. Sporcularımız, madalyalarını sosyal mesafe kuralları gereği kendileri taktı. Şehitkamil Belediyesinin büyük destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda sporcu sağlığı her zaman olduğu gibi ön planda tutuldu. Bu durum sporcularımızın performanslarına da yansıdı ve skorboarda başarılı sonuçlar çıktı. Şahsım ve federasyonumuz adına destek ve katkılarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Muhittin Özbay’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.