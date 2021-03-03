Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

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Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar çarşı ve meydanlara akın etti.

Kafe ve restoranların açıldığı kentte çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği caddede görevli polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyardı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-03-03 16:48:25



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