İbrahim Ay’ın annesi Nükhet Ay gözyaşlarıyla defnedildi

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Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Ay Medya Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay’ın Annesi Nüket Ay, son yolculuğuna sevenleri tarafından uğurlandı.

GGC Başkanı İbrahim Ay’ın Annesi ve Gaziantep Güneş Gazetesi kurucusu Hasan Ay’ın eşi Nüket Ay, Gözyaşları arasında dualarla defnedildi.

Sevenlerini yasa boğdu

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay’ın 63 Yaşında hayata gözlerini yuman Annesi Nüket Ay, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Hanifi Şireci Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanarak Aile kabristanına defnedildi. Çevresinde yardımseverliğini ile tanınan Nüket Ay’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Cenazeye, Gaziantep Valisi Davut Gül, CHP Gaziantep milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Şehitkamil Belediye Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Ticaret Odası başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı'nın yanı sıra İş adamları Asım Kökoğlu, Mahsun Altınkaya çok sayıda siyasetçi ve GGC Başkanı İbrahim Ay’ı Gazeteci meslektaşları yalnız bırakmadı.

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