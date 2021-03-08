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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey Belediyesi'nden kadınlar gününe özel etkinlik

İHA

Şahinbey Belediyesi'nden kadınlar gününe özel etkinlik

Şahinbey Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinliklere katılan kadınlar, müzik eşliğinde spor yaparak unutulmaz bir gün yaşadılar.
Şahinbey Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bazı etkinlikler düzenledi. Şahinbey Belediyesi 8 Mart günü Akkent Spor Köyü’nde sadece kadınların katıldığı spor etkinliği, Yeşil vadi Millet Bahçesi’nde dart turnuvası düzenleyerek kadınlar gününü dolu dolu kutladı. Düzenlenen etkinliklerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi.
Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak kadınları önemsediklerini ve onlar için bir çok alan çeşitli imkanlar sunulduğunu belirterek, “Öncelikle bir kez daha tüm hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir kez daha kutluyorum. Sadece bir gün değil her gün annelerimiz kardeşlerimiz ve hanımlarımız başımızın tacıdır. Kadın demek, fedakarlık, çalışkanlık, emek, yuvayı kuran ve koruyan demektir. Pandemi den dolayı yaklaşık bir yıldır herkes evine kapandı. Baharında gelmesiyle birlikte herkes kendini dışarıya atmak istiyor. Bu nedenle bu tür spor etkinliklerini arttıracağız. 24 tane fitness salonumuz var. Buralarda hocalarımız kadınlar için kurslar veriyorlar. İnşallah açık alanlarda da sosyal mesafemizi koruyarak çalışmalara devam edeceğiz” dedi.
Mehmet Tahmazoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle spor yapan kadınlara atlama ipi ve karanfil hediye etti.
"Başkanımıza teşekkür ediyoruz"
Böyle bir günde bir arada olmaktan mutlu olduklarını ifade eden kadınlar, “Şahinbey Belediyesi’ne böyle bir organizasyonla bizleri bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı hizmetlerle her zaman kadınların yanında olmuştur. Gençlik merkezi ve sosyal tesislerde bizler meslek edindirme kurslarından, spor salonlarından ve aktivitelerden faydalanıyoruz. Çocuklarımız eğitim ve sanat kurslarından faydalanıyor. Aile boyu bu hizmetlerden faydalanma imkanı buluyoruz. Başkanımız ayrıca kadınlara özel Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi’ni yaparak hizmete sundu. Buda bizlere ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

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