Kılıç’tan 18 Mart mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin milletin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destan olduğunu vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Binlerce şehidimiz canlarını feda ederek tarih yazdığı bu zafer, Türk milletinin istiklali uğruna nelerini feda edebileceğinin en bariz göstergesidir. Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız, elde ettikleri bu zafer ile milletimizin hatta coğrafyanın kaderini değiştirmiştir. Milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne göz diken hain emeller Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ve kahraman Türk askerinin destanlaşan ruhu ile amacına ulaşamamıştır. Bugün yaşamımızı sürdürdüğümüz cennet vatanın toprakları ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Çanakkale'de ülkenin her köşesinden aynı amaç için bir araya gelen ecdadımızın verdiği emsalsiz irade, Millet olma bilincinin tohumlarını atarak, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve Cumhuriyet'in kurulmasına zemin hazırlamış ve bu toprakları bize vatan yapmıştır. Bugün bize emanet edilen bu kutsal vatan topraklarında, canımızdan, malımızdan emin olarak gurur ve onurla bağımsız bir hayat sürdürüyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bizler hayatımızın her anında, bu vatan için canlarını, mallarını, sağlıklarını ve rahatlarını feda eyleyen şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Vatan topraklarının ve bağımsızlığın korunması için nasıl bir savaşın verildiğini Millet olarak hepimiz bilmek ve bizlere bu güzel yurdu miras bırakan atalarımıza ve şehitlerimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Türk Milleti vatanları uğruna canlarını hiçe sayarak bağımsızlığımızın mimarları olan şehit ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, onların bizlere bıraktığı kutsal mirasa her zaman sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ncı yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

