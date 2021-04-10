Ramazan ayında sağlıklı beslenmeye dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan ayında sağlıklı beslenmeye dikkat

İHA

Ramazan ayında sağlıklı beslenmeye dikkat

Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, Ramazan ayında beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, beslenme konusunda önerilerinde bulundu.
Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, Ramazan ayındaki beslenme konusunda uyarılarda bulundu. İftar vaktinde bolca sebze tüketilmesini ve dengeli beslenilmesi gerektiğini söyleyen Tayşi, iftardan sahur vaktine kadar yaklaşık 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

“Orucunuzu çorba ile açın”
Oruç tutanların oruçlarını çorba ile açmaları gerektiğini belirten Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, “Oruçların tutulduğu, sahurların yapıldığı bu ayda sofralarımızı donatırken bazı püf noktalara dikkat etmeliyiz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte önerilen az ve sık beslenme biçimi yerini uzun süreli açlığa ve susuzluğa bırakıyor. Aç kalan vücudumuzu dinç tutmak çok önemlidir. Bir bakıma oruç ile vücudumuzu fazla yemek yemekten arındırıyoruz. Uzun süre aç kalan mideyi rahatlatan tek besin çorbadır. Uzun süreli açlıkta oluşan birden yeme isteğini engellediğinden ilk başlangıcınız çorba olmalıdır” dedi.

“Dengeli beslenmeyi unutmayın”
Sebze tüketiminin önemine değinen Tayşi, dengeli beslenme konusunda öneride bulunarak, “Unutmayın ki sebzeler bağışıklık sistemini güçlü tutan besinlerdir. Aynı zamanda kana yavaş geçen ve kan şekerini çok az yükselten, nişasta içermeyen sebzeler; sizler için çok sağlıklı bir seçim olacaktır. Nişasta içeriği yüksek olan, patates, mısır, havuç gibi besinleri sıklıkla tercih etmemelisiniz. Bu besinler kan şekerinizi hızlı yükseltip, hızlıca da düşürdüğü için yemek sonrasında uyku hissinizi artıracaktır. Soframıza baktığınızda, sebzesi, protein kaynağı et, tavuk, balık, yoğurt ürünleri ve karbonhidratlardan ise tam tahıllı ekmekler, kepekli makarnalar, bulgur ağırlıklı oluşmasına özen gösterin” ifadelerini kullandı.

“İftardan sahura kadar en az 2.5 litre su tüketimi yapınız”
Oruç tutanların sahur vaktinde proteinli besinler tüketmesi gerektiğini söyleyen Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, oruç tutacakları iftardan sahur vaktine kadar en az 2,5 litre su tüketimi yapılması konusunda uyardı. Gün içindeki en büyük yorgunluk hissinin oluşma nedenin susuzluk olduğunu ifade eden Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, "Vücudunuzu susuz bırakmamaya özen göstermelisiniz. İftardan sahura kadar en az 2 litre ile 2.5 litre arasında su tüketimi yapınız. Suyu bir oturuşta değil. İftardan sahura kadar yaymanız gerekmektedir. Sahura kalkmadan oruç tutulduğunda aç kalma süreniz artacağından metabolik hız düşer, halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmalar görülür. Sahur geç yapılıp yatıldığından dolayı ağır yemekler yemeyiniz. Midede hazımsızlığa neden olabilir ve tekrardan uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz. İftardan kalan yemekler değil de kahvaltı tarzından gıdalar tercih ediniz. Mutlaka sahurda protein içeriği yüksek olan besinleri tüketiniz ki mide boşalma süresi uzasın ve acıkmanız geciksin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GSO ve GTO'dan Model Fabrika’da müşterek komite toplantısı
YEREL HABERLER GSO ve GTO'dan Model Fabrika’da müşterek komite ...
Araban’da polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Araban’da polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü ...
Tarım fuarının gözdesi Büyükşehir standı oldu
YEREL HABERLER Tarım fuarının gözdesi Büyükşehir standı oldu
Op. Dr. Nazan Özdemir NCR Hospıtal’ da
YEREL HABERLER Op. Dr. Nazan Özdemir NCR Hospıtal’ da
Polis memuru 4. kitabını yazdı Yazdığı kitapları hayranı olduğu Sezen Aksu’nun şarkılarından esinlenerek kaleme alıyor
YEREL HABERLER Polis memuru 4. kitabını yazdı Yazdığı kitapları ...
Kılıç’tan Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun yıldönümünde kutlama mesajı Kılıç: “Emniyet teşkilatımızla gurur duyuyoruz”
YEREL HABERLER Kılıç’tan Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun ...
Doğru’dan polis teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Doğru’dan polis teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ...
Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı
Gaziantep’te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı
Halsizlik ve baş ağrısı için doktora götürülen küçük kızın beyninde kist çıktı
YEREL HABERLER Halsizlik ve baş ağrısı için doktora götürülen küçük ...
GAİB 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantıları düzenlendi
YEREL HABERLER GAİB 2019-2020 yılları olağan genel kurul ...
Hayırsever İş Adamı Şahin tarım işçilerine tatlı ikram etti
YEREL HABERLER Hayırsever İş Adamı Şahin tarım işçilerine tatlı ...
Gaziantepli iş kadınları bir araya geldi
YEREL HABERLER Gaziantepli iş kadınları bir araya geldi
Gaziantep'te hafta sonu kısıtlaması öncesi çarşılarda yoğunluk
YEREL HABERLER Gaziantep'te hafta sonu kısıtlaması öncesi çarşılarda ...
Gaziantep'te, ramazan öncesi fırın ve pastaneler denetlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te, ramazan öncesi fırın ve pastaneler ...
Mehmet Büyükekşi: "Fenerbahçe karşısına puan veya puanlar için sahaya çıkacağız" Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hedefimiz ilk beş"
YEREL HABERLER Mehmet Büyükekşi: "Fenerbahçe karşısına puan veya ...
Ramazan öncesi fırınlarda gıda denetimi yapıldı Gaziantep'te son üç aydaki denetimlerde 747 bin lira cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Ramazan öncesi fırınlarda gıda denetimi ...
Büyükşehirden obezite farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Büyükşehirden obezite farkındalık etkinliği
GAZİRAY’ın renk ve model anketinin sonuçları belli oldu Gazi Şehirliler, “Baklava Sarısı” dedi
YEREL HABERLER GAZİRAY’ın renk ve model anketinin sonuçları belli ...
Gaziantep’te sinema rüzgarı esti Geleceğin yönetmenlerine ödülleri ünlü isimler verdi
YEREL HABERLER Gaziantep’te sinema rüzgarı esti Geleceğin ...
İş yerinden 200 bin lira çalan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER İş yerinden 200 bin lira çalan şüpheliler tutuklandı
Türkiye Fizyoterapistler Günü SANKO Üniversitesi’nde kutlama yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Fizyoterapistler Günü SANKO Üniversitesi’nde ...
SANKO Üniversitesi’nde akademik yükselme Dr. Öğretim Üyesi Tuba Denkçeken doçent unvanı aldı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde akademik yükselme Dr. Öğretim ...
Hamile eşini döverek öldüren sanığa beraat Mahkeme, çocuğun mağdur olmaması için sanığın beraatine hükmetti
YEREL HABERLER Hamile eşini döverek öldüren sanığa beraat Mahkeme, ...