İslahiye´ye gelen mevsimlik tarım işçilerine 10 gün karantina



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye İlçesine mevsimlik tarım işçileri gelmeye başladı. İlçeye gelen 300 mevsimlik tarım işçisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kayıt altına alınıp ateşleri ölçüldükten sonra barınacakları çadırlarında 10 gün süreli karantinaya alındı.

İslahiye'ye tarım işlerinde çalışmak için çevre il ve ilçelerden gelen mevsimlik tarım işçileri Yerliburun ve Ortaklı mahalleleri kırsalındaki konaklama alanlarına yerleştirildi. Jandarma eşliğinde gelen ekipler, kırmızı biber tarlalarında çalışacak tarım işçilerini koronavirüs ile ilgili bilgilendiriyor. Dezenfekte edilen alana ateşleri ölçülerek ve kayıtları yapılarak alınan tarım işçileri, daha sonra çadırları ve çalışacakları arazi dışına çıkmamak kaydı ile 10 gün süre ile karantinaya alındı.

İlk etapta gelen 300 tarım işçisi uyarılara dikkat edeceklerini söylerken, yetkililer rutin aralıklarla alanda sağlık kontrollerinin yapılıp, karantina sürecinin takip edileceğini belirttiler.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-04-19 15:38:47



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