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Moringa bitkisi sayesinde iş kadını oldular Hindistan’dan getirdiler, Nurdağı’nda yetiştirip satıyorlar

İHA

Moringa bitkisi sayesinde iş kadını oldular Hindistan’dan getirdiler, Nurdağı’nda yetiştirip satıyorlar

Gaziantep'te kooperatif kuran 7 kadın Ana vatanı Hindistan olan moringa bitkisini Türkiye’ye kazandırarak yaptıkları ürünleri tüm Türkiye'ye ihraç ediyor. Kadınlar, moringadan ürettikleri ürünlere yoğun talep olduğunu ve taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirtti.
Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğünün, ana vatanı Hindistan olan ve faydası saymakla bitmeyen “Moringa Oleifera” bitkisini Türkiye’ye kazandırmak için başlattığı proje kapsamında güçlerini birleştiren 7 kadın, Nurdağı ilçesinde kurdukları Moringa Antep Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi’nde müthiş bir girişimcilik hikayesine imza atıyor. Moringa’nın ana vatanı Hindistan’dan getirdikleri fideleri Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksek Okulunun 15 dekarlık arazisi üzerinde yetiştiren kadınlar, hasat ettikleri moringa yapraklarını moringa evinde işleyerek hiçbir katkı maddesi kullanmadan çay, şampuan, pişik kremi, el dezenfektanı, sabun üretiyor. Ürettikleri ürünleri "Moringantep" markasıyla internet siteleri üzerinden pazarlayan kadınlar, ürünleri kargo yoluyla Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiyor.
Moringa bitkisiyle kaderlerinin değiştiğini, ev hanımıyken iş kadını olduklarına dikkat çeken kooperatif Başkanı Sevgi Kütüz, bu işe başlamadan önce “Erkekler kurdu battı siz mi başaracaksınız" sözüne kulak asmadıklarını ve başardıklarını dile getirdi.

“Moringa olağanüstü bir bitkidir”
Moringa fidelerini ektikten 2 ay sonra hasada başladıklarını aktaran Sevgi Kütüz, hasadın ardından kuruttukları moringa yapraklarını ürünün çeşidine göre işlediklerini belirtti. Kooperatife üye toplam 15 kadın olduğunu paylaşan Kütüz, “Aktif olarak çalışan 7 kadınız. Moringa ana vatanı Hindistan olan bir bitkidir. Olağanüstü bir bitkidir. Birçok hastalığı iyi geliyor. Biz moringayı araştırmak için Hindistan’a gittik. Orada bütün arazileri tarlaları dolaştık. Faydalı bir bitki olduğuna kanaat getirdikten sonra kooperatifi kurduk. Kooperatifte moringanın üretimini çeşitlendirmeye çalıştık. Şimdi moringadan ürettiğimiz birçok ürün var. Onları pazarlıyoruz. Şu an moringa çayımız var. Şampuan, pişik kremi, sabun, el dezenfektanı var. Ürünlerimize yoğun ilgi var. Satışlarımızı internet üzerinden yapıyoruz” dedi.

“Moringa Türkiye’de sadece Nurdağı’nda yetişiyor”
Moringa sayesinde Nurdağı’ndan çıkıp sosyalleştiklerini anlatan Kütüz, bu işe başlarken hiçbir şeylerinin olmadığını belirterek, “Biz bu işe başlarken hiçbir şeydik. Elimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Ama şu an baktığımızda 2 bina, bir atölye ve bir mutfağımız var. Evde oturmanın hiçbir anlamı yok. Kadınlar bir alanda ilerlemek istiyorlarsa mutlaka çalışmalılar. Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Moringa Türkiye’de sadece Nurdağı’nda üretiliyor. Çünkü sadece Nurdağı’nın hava iklimi Hindistan’a yakındır. Başka bir yerde yetiştirileceğini zannetmiyorum. Yani kooperatif bize birçok yerde kapı açtı. Mesela resmi kurumlara rahatça girebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl farkına vardık ki kadının başaramayacağı hiçbir şey yok”
2 yıl öncesine kadar başarısız olma endişesi taşıdıklarını sözlerine ekleyen Kütüz, “Çünkü herkes bize ‘Kooperatifte ne yapacaksınız? Bütün erkekler kooperatif kurdu. Hepsi battı. Sizde batarsınız. Boşuna uğraşmayın’ dedi. Bunu söyleyen çok insan vardı. Ancak bu yıl farkına vardık ki kadının başaramayacağı hiçbir şey yok. Satışlarımızı kooperatife ait olan topraktanpazara.com adlı sitede gerçekleştiriyoruz. Nurdağı’nda kendimiz satıyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafında kargoyla ürün gönderiyoruz. İnsanlar bizden bayilik talep ediyor. İstanbul’dan, Ankara’dan bayilik talepleri var. Moringa tek başına 300’den fazla hastalığın tedavisin kullanılan bir bitkidir. Bize hep destek olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürümüz ile Nurdağı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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