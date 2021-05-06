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GSO VE ESO’dan sektörlere güç katacak buluşma Ulusal İş ağlarının geliştirilmesi projesinin açılış toplantısı yapıldı

İHA

GSO VE ESO’dan sektörlere güç katacak buluşma Ulusal İş ağlarının geliştirilmesi projesinin açılış toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) iş birliğiyle Ulusal İş Ağlarının Geliştirilmesi Projesi’nin açılış toplantısı online olarak gerçekleştirildi.
Ulusal İş Ağlarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında GSO’nun "Gıda, Gıda Makineleri ve Ambalaj" sektöründe faaliyet gösteren üyeleri ile Eskişehir Sanayi Odası üyeleri, video konferans yoluyla bir araya geldi. Toplantıda Gaziantep ve Eskişehir’de üretim yapan firmaların alımsatım süreçleri, hammadde konusunda yaşanan gelişmeler, ara mal ve makine tedariki ve yeni yatırım imkanları ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, GSO ile ESO arasında yapılacak iş birlikleri ve kurulacak ticari köprülerin hem büyüme hem de yeni pazarlara ulaşma noktasında etkili olacağını söyledi. Odalar arasında kurulan bağlarla sektörlerdeki ticaretin gelişmeye devam edeceğini kaydeden Küçükparmak, “Kazankazan anlayışı çerçevesinde üretimlerimize katma değer katabilir, kar marjlarımızı artırabiliriz. Gaziantep bu anlamda sanayisi ve ihracatıyla önemli fırsatlar sunan bir şehir. Gaziantep, Ortadoğu ülkeleri, AB ülkeleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gıda ürünleri ihraç etmektedir. Ülkemizin iki güzide kuruluşu olan Gaziantep Sanayi Odası ile Eskişehir Sanayi Odası tarafından düzenlenen programımızda yeni köprüler kurulmasını ve geliştirilerek artmasını temenni ediyorum. Ayrıca benzer programları ilerleyen süreçte İstanbul Sanayi Odası ile de hayata geçirmeyi ve bu yolla firma temsilcilerimizi bir araya getirmeyi planlıyoruz. İş birlikleri için Eskişehir Sanayi Odasına ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.
Bu tür toplantıların firmaların karşılıklı olarak kabiliyetlerini tanıtmaları, yeni iş fırsatları yakalamaları ve belirli uzmanlık alanlarında farklı şehirlerde yeni üreticilerle tanışmaları açısından önem taşıdığını söyleyen Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan da program kapsamında benzer alanlarda faaliyet gösteren firmaların birbirlerini tanımalarını amaçladıklarını kaydederek “Gaziantep Sanayi Odası ile ilk olarak Gıda İmalatı, Gıda Makineleri ve Ambalaj sektörleri dahilinde başlattığımız bu ortak çalışmayı diğer sektörlere de yayarak mümkün olduğunca çok sayıda üyemizin tanışmasına aracı olmak isteriz. Gaziantep Sanayi Odası ve emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyor, toplantıların başarılı bir şekilde tamamlanarak somut çıktılara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından ikili görüşmelere geçildi ve firma temsilcileri tarafından iş birliği süreçleri değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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