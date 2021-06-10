Üniversite adayları, HKÜ’nün havasını soludu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), üniversiteye hazırlanan gençlerin doğru bölüm tercihi yapmalarına katkı sağlamak için 'Kampüs Tanıtım Günleri' düzenledi. Üniversitede okuma hayali kuran öğrenciler, 2627 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi HKÜ Kampüsünü ve fakültelerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

HKÜ kampüsüne farklı okullardan her gün gelen yüzlerce üniversite adayı, korona virüs tedbirleri kapsamında fiziki mesafe kuralına göre düzenlenen amfilerde gerçeği aratmayan deneme sınavına girdi. Programa yoğun ilgi gösteren adaylar, HKÜ’nün akademik programları, eğitim olanakları, yurtdışı eğitim işbirlikleri, burs seçenekleri ve kampüs imkanları hakkında da bilgi alıp, tercih etmeyi düşündükleri bölümleri yerinde görüp inceleme olanağına sahip oldu.

“2021 yılı üniversitemiz açısından ‘yenilikler yılı’ oldu”

Üniversitenin tanıtım günlerinde aday öğrencilerin alanında en yetkin hocalardan doğru bölüm tercihi ve meslekleri hakkında görüşme fırsatı bulabildiklerine dikkat çeken ve adaylara seslenen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "2021 yılı üniversitemiz açısından ‘yenilikler yılı’ oldu. Bu yıl üniversitemizde Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü bölümlerini açtık. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine destek vererek, kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak üzere Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ni üniversitemize kazandırdık. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde Hibrit Eğitim Modelini Türkiye’de etkin olarak uygulayan üniversitelerden biri olduk. Sizler verecek olduğunuz kararla geleceğinize yön vereceksiniz. Gelecekte mutlu olmak için, doğru tercihler yapmanız için sizleri üniversitemizin tercih tanıtım günlerine de bekleriz" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin internet sitesinde "Aday Öğrenci" (aday.hku.edu.tr) sekmesinin, adayların kafalarındaki sorulara cevap verebileceğini de hatırlatan Dereli, "Adaylar, tanıtımla ilgili en güncel ve ayrıntılı bilgilere, bölümler, puanlar, kontenjanlar, burslar, kampüs imkanlarının yer aldığı ‘Aday Öğrenci’ sayfasından ulaşabilecekler. Sınava girecek tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz hedeflediğiniz yerleri kazanırsınız" ifadeleri ile konuşmasını sonlandırdı.

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