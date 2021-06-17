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Muhtar, kayınbiraderi ve 2 kişinin silahlı saldırısında öldü

DHA

Muhtar, kayınbiraderi ve 2 kişinin silahlı saldırısında öldü


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, kayınbiraderi Kenan K. ve yanındaki 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan muhtar Mustafa Kaygın (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kenan K. ile 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 
Olay, sabah saatlerinde, Karpuzkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden kırsal mahalleye giden Mustafa Kaygın'ın yolu, kayınbiraderi Kenan K. ve yanındaki 2 kişi tarafından kesildi. Aralarında husumet bulunan Kenan K. ve yanındaki kişiler ile Mustafa Kaygın, tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kenan K. ve yanındaki 2 kişi, Kaygın'a tabancalarla ateş açtı. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, Kaygın ise kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Kaygın'ı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa Kaygın, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Kaygın'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan Kenan K. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA
2021-06-17 15:43:57

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