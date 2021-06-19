Doğru dan Babalar Günü mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında ülkemizdeki aile geleneğinde babaların, toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direği olduğunun belirterek, "Babalarımız, aile içerisinde üstlendikleri görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirirler. Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ailenin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımız, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedir. Bizleri yaşama hazırlayan ve destek olan babalarımıza sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle; bizlerin yetişmesine katkı sunan ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan başta Arabanlı büyüklerim olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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