Büyükşehir, Ordu Caddesi’nin asfaltını yeniledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek Ordu Caddesi üzerinde bulunan Başkarakol Kavşağı ile Kavaklık Caddesi Kavşağı arasındaki yolun asfalt yenilemesini yaptı.

“Yol ve su medeniyettir” düsturuyla yapılan çalışmalarla şehri şantiyeye çeviren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağında ana arterlerdeki faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, trafik yoğunluğu nedeniyle çalışma yürütmede sıkıntı yaşanan Şahinbey ilçesinde bulunan Ordu Caddesi üzerinde Başkarakol Kavşağı ile Kavaklık Caddesi Kavşağı arasındaki yolun asfaltlama ve tadilat çalışmasını yaptı. Pazar günü uygulanan kapanmada deforme olan yola yeni sıcak asfalt dökülerek kullanıma hazır hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri öte yandan kapanmada ilçeler ile köylerde yol bakım ve onarım çalışmalarına devam etti.

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