Şahinbey Belediyesi’nin asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Şahinbey Belediyesi vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına asfalt çalışmalarını 7/24 sürdürmeye devam ediyor.

Vatandaşın rahatı ve huzuru için durmadan çalışan Şahinbey Belediyesi asfaltlama çalışmalarını İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde aralıksız sürdürüyor. Yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

"Vatandaşın huzuru bizim için önemli"

Vatandaşın huzuru bizim için önemlidir diyen ve asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak asfalt sezonunu açtıktan sonra tüm mahallelerimizde çalışmalarımıza hazırladığımız program çercevesinde devam ediyoruz. Eskiyen yollarımızı yenilerken, imara açılan yollarımıza asfalt çalışmaları yapıyoruz. Amacımız vatandaşımızı ulaşım ihtiyacında yeni yollarla buluşturmak. Şahinbey Belediyesi olarak saatte 240 ton kapasiteli yeni bir asfalt plenti aldık. Eskisine göre yüzde 50 daha fazla üretim kapasitesine sahip. Böylelikle hem eskiyen hem de yeni açtığımız yolları hızlı bir şekilde asfaltlamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızda yeni yapılan yollardan son derece memnun. Bizde hafta sonu hafta içi demeden 7/24 çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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