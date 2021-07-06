Gaziantep’te, bölgeye uyumlu 70 bin tavuk dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te, bölgeye uyumlu 70 bin tavuk dağıtıldı

İHA

Gaziantep’te, bölgeye uyumlu 70 bin tavuk dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki kadın hayvan yetiştiricilerine verdiği destekte yeni bir pencere açarak Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep’in 9 ilçesinde belirlenen 5 bin kadın hayvan üreticisine 70 bin adet ‘ataks yumurta tavuğu’ dağıttı.
Kadın hayvan yetiştiricileri, yumurtlama oranı yüksek, bölge için uyumlu tavukların hanelerine ekonomik anlamda çok iyi bir getiri sağlayacağını ifade etti.
Kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmak, protein yönünden zengin gıdaların gerek şehirde gerekse de bölgede tüketilmesini sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde kente bağlı 9 ilçedeki kadın 5 bin hayvan üreticisine 70 bin adet bölgeye uyumlu, yumurtlama oranı fazla ve hastalıklara karşı yüksek dirençli ataks türü tavukların dağıtımı gerçekleşti. Tavukların dağıtımı, ilçelerdeki kadın hayvan yetiştiricilerinin taleplerine göre düzenlendi. Kadın girişimciler, sosyal yardım niteliği taşıyan tavuk dağıtımlarının ev ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.
Kadın hayvan yetiştiricilerine ulaştırılan ataks türü tavuklar, Gaziantep’in 9 ilçesindeki hanelere 15’er adet dağıtıldı. Tavuklar dağıtım zamanında 18 haftalık olup 1 kilo 850 gram civarında bir ağırlığa sahip. Tavuklardan aylık ortalama 450 adet yumurta elde edilebiliyor.
Ataks yumurta tavuklarını alan Fatma Murat, hali hazırda tavuk yetiştiriciliği yaptığını aktararak, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine kadın hayvan yetiştiricileri için organize ettiği tavuk dağıtımları için teşekkür ederim” dedi.
Köy hayatında tarım ve hayvan yetiştiriciliği ile uğraştığını belirten Ayşe Çakmak ise her haneye dağıtılan bölge için uyumlu ataks türü için şunları söyledi: “Yumurtlama oranı yüksek olan tavukların ev ekonomimize olumlu etkisi olacak.”
Ayşe Geçken de tavuk dağıtımına öncülük eden Başkan Fatma Şahin’e teşekkürlerini ileterek, “Hanemize dağıtılan tavuklar çok iyi bir ekonomik getiri sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere ‘İlkim değişiliği’ semineri verildi Gaziantep’te, erasmus öğrencilerine “iklim değişikliği” konulu seminer düznelendi
YEREL HABERLER Öğrencilere ‘İlkim değişiliği’ semineri ...
Gaziantep’in ilk trafik eğitim parkında eğitimler başladı
YEREL HABERLER Gaziantep’in ilk trafik eğitim parkında eğitimler ...
Motosiklet sürücüsü ölümden 1 metreyle kurtuldu Feci motosiklet kazası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü ölümden 1 metreyle kurtuldu Feci ...
Rektör Prof. Dr. Özaydın: “Geleceğin Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz”
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Özaydın: “Geleceğin Türkiye’sini ...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin’i makamında ziyaret etti Bakan Selçuk: "Gaziantep’in eğitimdeki ışığı, Türkiye’yi ve dünyayı aydınlatacak" Selçuk: “Gaziantep’te bir medeniyet çekirdeği çıkabilir”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin’i makamında ...
GAÜN’den sağlık ordusuna taze kan
YEREL HABERLER GAÜN’den sağlık ordusuna taze kan
Tartıştığı eşi eve dönmeyince evini yakıp iki çocuğunu satırla rehin aldı Polisin ikna etmesiyle önce çocuklarını serbest bırakan şahıs, sonra da teslim oldu
YEREL HABERLER Tartıştığı eşi eve dönmeyince evini yakıp iki ...
Yolcu servisinin çarptığı adam öldü
YEREL HABERLER Yolcu servisinin çarptığı adam öldü
Yaz mevsimini sağlıklı ve fit geçirmenin ipuçları
YEREL HABERLER Yaz mevsimini sağlıklı ve fit geçirmenin ipuçları
Erol Bulut: Başarılara imza atmak istiyoruz
YEREL HABERLER Erol Bulut: Başarılara imza atmak istiyoruz
Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satışa çıkardı
YEREL HABERLER Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını ...
Bebeğini hastanede bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Bebeğini hastanede bırakıp kaçtı
Bakan Selçuk çocuklarla oyunlar oynadı Ok atan, kaleci olan, deney yapan Bakan Selçuk’un Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ile yarışması izleyicileri kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER Bakan Selçuk çocuklarla oyunlar oynadı Ok atan, ...
Kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarpı: 3 yaralı Kazada yaralananlara ilk müdahaleyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u takip eden sağlık ekipleri yaptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarpı: 3 ...
Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun ...
HKÜ Radyo “Lındberghlerin Uçuşu’nu” dinleyici ile buluşturuyor
YEREL HABERLER HKÜ Radyo “Lındberghlerin Uçuşu’nu” dinleyici ile ...
Bakan Selçuk: “Okullaşmada dünya rekoru kırıyoruz” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Birçok ülkenin öğrenci nüfusundan fazla bizde Suriyeli öğrenci var”
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: “Okullaşmada dünya rekoru ...
Tartıştığı komşusunun otomobilini çizme anı kamerada
YEREL HABERLER Tartıştığı komşusunun otomobilini çizme anı kamerada
Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (3)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun ...
Şamil Tayyar’dan çok sert sözler
YEREL HABERLER Şamil Tayyar’dan çok sert sözler
İslahiye Belediyesinden dereleri ıslah çalışması
YEREL HABERLER İslahiye Belediyesinden dereleri ıslah çalışması
Şahinbey’de çiftçiler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Şahinbey’de çiftçiler bilgilendirildi
Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun ...
Meslek kazalarında ev hanımları risk altında
YEREL HABERLER Meslek kazalarında ev hanımları risk altında