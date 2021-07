ANKA Hastanesi'nde bayramlaşma

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. ANKA Hastanesi yönetimi, hekim ve personelleri Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı bu yıl da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi. Hastane lobisinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde, ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdür Uzman Dr. Cengiz Bayram hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Bayramın ülkemize, milletimize ve İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni eden ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan,” Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da, insanların şifa bulması için ekip arkadaşlarımızla birlikte biz görevimizin başında olacağız. Hastane olarak tüm tedbirleri aldık, özellikle acil bölümü olmak üzere bir yoğunluk yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bayram mesai planını yaptık. Umarız bu bayram istenmeyen olaylar yaşanmaz. Herkesin güzel bir bayram geçirmesi tek dileğimiz” dedi.

"Evde sağlık hizmetleri ile her an yanınızdayız"

Uzman Dr. Cengiz Bayram ise, ekip ruhu ile insanların bir an önce sağlıklarına kavuşması için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, ”Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesi hala geçmiş değil. Bu nedenle tedbirlere harfiyen uymalıyız ki, bayram sonrası üzülmeyelim. Özellikle kapalı alanlarda çok dikkatli olmalıyız. Maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Biz, ekip olarak özel günlerde de mesaimizi devam ettireceğiz. Diğer yandan hastane olarak, Evde Sağlık Hizmetleri ile yaşlılık ya da kronik bir hastalığa bağlı olarak hastaneye gelemeyen, hastane ve laboratuvar risklerine maruz kalmak istemeyen hastaların bulundukları ortamda sağlık hizmetini almasını sağlıyoruz. Kişiye özel tedavi ve bakım planı oluşturuyor ve teşhisten iyileşmeye kadar geçen süreçte hastalarımıza kesintisiz, kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Hekimlerimiz ihtiyaç duyulması halinde alanlarıyla ilgili teşhis ve tedavileri düzenliyor, ev ortamında yapılabilecek olan tıbbi testleri ve girişimleri uyguluyor, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar konusunda kontrol ve takiplerini yapıyor. İstenmeyen olayların yaşanmamasını dileyerek herkesin bayramını kutluyorum. Bu bayramda da insanların sağlığı için büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hekim ve sağlık çalışanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

