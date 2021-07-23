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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünverdi’den basın bayramı kutlaması

İHA

Ünverdi’den basın bayramı kutlaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, özgür basının aydınlık geleceğin teminatı olduğunu belirterek, basında sansürün kaldırılışının 113’üncü yıl dönümü ve '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.
Basının kamuoyunu aydınlatmak ve doğru bilgiye ulaşmak noktasında kritik bir işlevi yerine getirdiğinin altını çizen Başkan Ünverdi, “Basın ve yayın organları geçmişten bugüne çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla topluma ışık tutmakta, gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bugün de gelişen teknolojilerle birlikte bilgi akışı çok daha hızlı ve etkin bir hale gelirken, basın mensuplarımız büyük bir özveriyle kamuoyunu anlık olarak bilgilendirmek adına çalışmalarını sürdürmektedir. Pandemi süreci boyunca gerek görsel, gerek yazılı basınımız üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirerek, zor koşullarda hem toplumun bilgilendirilmesini sağlamış hem de gereken tedbirlerin alınarak sağlığımızın korunması noktasında hassasiyetin oluşmasında etkin rol üstlenmiştir. Tüm basın mensuplarımıza emek ve çabalarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Ülke sevgisi ile mesai kavramı olmaksızın çalışan, fikir ve emeğiyle geleceğimizi aydınlatan tüm yerel ve ulusal basın mensuplarımızın Türk Basınında Sansürün Kaldırılışının 113’üncü yıl dönümünü kutluyor, tüm basın camiasına çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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