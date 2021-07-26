Rektör Özaydın tedavi gören askeri ziyaret etti Prof. Dr. Özaydın: "Yaralı askerimiz emin ellerde"

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucu yaralanan askeri ziyaret ederek, durumuyla ilgili bilgi aldı.

GAÜN Şahinbey Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi olan yaralı askeri ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, sağlık durumuyla ilgili Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan’dan bilgi aldı. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan askerin en kısa sürede sağlığına kavuşması için hastanenin tüm imkânlarını seferber edildiğini belirten Prof. Prof. Dr. Arif Özaydın, “Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Yaralanan askerimiz emin ellerde. Askerimiz hekimlerimizin kontrolünde, o bizim de evladımız, içiniz rahat olsun. Hastanemiz tüm imkânlarıyla milletimizin ve ordumuzun hizmetindedir” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ziyaret sonrası yaralı asker yakınlarıyla bir araya geldi.

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