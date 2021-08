N´Skala´nın sağlık durumu iyi

Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP FK ile oynanan ve 0-0 biten karşılaşmanın 71´inci dakikasında hastaneye kaldırılan Beşiktkaşlı futbolcu N´Skala´nın bugün taburcu edilmesi bekleniyor. Hastanede tetkikleri yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen N´Skala gece müşahede altında tutuldu. N'Sakala'nın öğleden sonra İstanbul'a getirilip kulüp doktorları gözetiminde tedavisine devam etmesi beklenriyor.Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada aniden yere yığılan N´Skala, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahale yapılan ve şu an için herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı belirtilen futbolcuyu Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ beraberinde takım yöneticileri Hakan Daltaban ve Adnan Demir ile birlikte ziyaret etti. Doktorlardan bilgi alan ve ardından N´Skala ile sohbet eden Asbaşkan Emre Kocadağ, hastane çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Tatsız bir olay yaşadıklarını ve oyuncularının kendilerini korkuttuğunu anlatan Kocadağ, "Bu gece N´Skala bizleri korkuttu. Çok şükür şu an bilinci açık. Ziyaret ettik ve konuştuk, durumu iyi. N´Skala´yı yanında kalacak ekiple birlikte yarın İstanbul´a getireceğiz. Yaşadığımız olay tatsız. Kaybettiğimiz maçların telafisi oluyor ama sağlığın telafisi kolay değil. Önce üzüntü sonra mutluluk veren olay N´Skala´nın geri dönmesiydi. Bizim izcin oyun değil, N´Skala´nın geri dönmesi mutluluk verici oldu" diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü, N´Skala´nın sahada şuur kaybı yaşadığını ve müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldığını belirterek, "N´Skala sahada şuur kaybı ile bulantı ve kusma başladı. Bunu fark edince hava yolunu kontrol etmeye çalıştık. O sırada ilk müdahaleleri yaptık sonra hastaneye transfer ettik. Şu an yaşamsal bulguları stabil ve şuuru açık. Bizimle konuşuyor ve herhangi endişe edecek bir durum yok. Böyle bir durumun neden olduğunu anlamak için detaylı tetkikleri yapılıyor. Bu durumun futbol hayatını etkileyeceğini düşünmüyor. Kardiyoloji değerlendirmeleri sezon başı detaylı yapılıyor. Bu değerlendirmesi yakın zamanda yapılmıştı ve sıkıntı yoktu kendisinde. Bunun oluşmasına birçok faktör buna sebep olabilir. Bunun içinde hava koşulları ve hava koşullarında yüksek performans etki edebiliyor. Zaman zaman oyuncular bu tip sıkıntılar yaşayabiliyor, spor hayatıyla ilgili sıkıntı yaşanmaz düşüncesindeyiz. N´Skala geceyi burada geçirecek ve gözlemler ışığında durumuna karar verilecek daha sonra da İstanbul´a transfer edeceğiz" dedi.GÜNAY GÜVENÇ: SAĞLIĞI YERİNDE

Gaziantep FK Kalecisi Günay Güvenç, karşılaşmanın tamamlanmasının ardından N´Skala´yı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Günay Güvenç, "Futboldan daha önemli şeyler var. N´Skala´nın sağlığı gayet iyi durumda. Kendisinin yanından geldim sohbet ettim ve durumu gayet iyi. Morali de iyi kendisini iyi gördüm. Doktorlar kendisine bakıyor emin ellerde hepimize geçmiş olsun" dedi.EROL BULUT: HİÇBİR SORUNU YOK, GÜLÜYOR

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, hastanede ziyaret ettiği futbolcunun hiçbir sorunu bulunmadığını söyledi. N´Skala´nın her zamanki gibi güldüğünü belirten Bulut, "Şu an hiçbir sorunu yok. N´Skala zaten her zaman güldüğü gibi yine gülüyor. Kendisini gülerek tanırım. Müthiş bir karakter, müthiş bir futbolcu. Bizi korkuttu. Kendisine ve Beşiktkaş camiasına geçmiş olsun diliyorum" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜN´Sakala´nın tedavi gördüğü hastane

Takım yöneticilerinin hastaneye gelişi

Asbaşkan Emre Kocadağ´ın konuşması

Doktor Kerem Ülkü´nün konuşması

Gaziantep FK Kalecisi Günay Güvenç´in konuşması

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut´in konuşması

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-08-22 11:14:40



