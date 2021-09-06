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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te korkutan görüntüler

İHA

Gaziantep’te korkutan görüntüler

Vaka sayısının artışa geçtiği Gaziantep’te kent merkezindeki çarşı ve pazarlar doldu taştı. Alışveriş için çarşıya çıkan vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmedi.
Vaka sayısının artışa geçtiği Gaziantep’te sokak ve caddelerdeki görüntüler ürkütüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya üzerinden dile getirdiği son 1 haftada vaka sayısının artışa geçtiği şehirlerden biri olan Gaziantep’te çarşı ve pazarlardaki kalabalıklar korkutuyor. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı şehirde, vatandaşların büyük çoğunluğu maske zorunluluğuna rağmen maske takmazken kimi vatandaşlar ise maskeyi çene altı ile kollarına taktı.

Bakan Koca uyardı
2127 Ağustos arasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre artışa geçtiği 10 ili açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 il arasında Gaziantep’inde yer aldığını ve nihai çözümün aşı olduğunu dile getirdi. Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “2127 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli” ifadelerine yer vermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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