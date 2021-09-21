Sevim Alan: "Sonbaharda cildinizi koruyun"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevim Alan: "Sonbaharda cildinizi koruyun"

İHA

Sevim Alan: "Sonbaharda cildinizi koruyun"

Güzellik uzmanı Sevim Alan, sıcak yaz günlerinden yavaş yavaş soğuk havalara geçiş yaptığı bugünlerde cildinde bu değişimden nasibini aldığını hatırlatarak, "Sonbaharda cilt kuruluğu artar. Bu mevsimde cildinizi soğuk havalardan korumalısınız” dedi.
Güzellik uzmanı Sevim Alan, sonbaharda cilt bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Yazın sıcak günlerinden soğuk havalara geçiş yapıldığı bu dönemde cildin yeni mevsime hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Alan, “Sonbaharda cildinizi soğuk havalardan korumalısınız, çünkü bu mevsimde cilt kuruluğu artar. Buna bağlı olarak egzama, kaşıntı, döküntü gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Kuruluk ayrıca cildin hızlı yaşlanmasına ve sarkmasına da yol açabilir. Tüm bunları önlemek için uygun medikal ürünlerle düzenli olarak cildi nemlendirmek gerekir” dedi.
"Temiz tutmak önemli
Sevim Alan, cildi temiz tutmanın da büyük önem taşıdığını belirterek, "Soğuk günlerde vücudun metabolizması yavaşladığı için cildin kendini yenileme kapasitesi azalır. O yüzden cildimizi derinlemesine temizlememiz icap eder. Ancak bunu yaparken cildimize zarar verecek, tahriş edecek ürünlerden kaçınmalıyız. Mutlaka cilt yapımıza uygun ürünler kullanmalıyız. Eğer cildinize uygun ürünün hangisi olduğunu bilmiyorsanız, bir uzmandan destek alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlk 1000 ihracatçı firma listesinde Gaziantep'ten 73 firma GSO Yönetim kurulu başkanı Adnan Ünverdi: "Pandemiye rağmen Tim ilk 1000'deki firma sayımızı arttırdık
YEREL HABERLER İlk 1000 ihracatçı firma listesinde Gaziantep'ten 73 ...
Hasat öncesi zeytincilik eğitimleri tamamlandı
YEREL HABERLER Hasat öncesi zeytincilik eğitimleri tamamlandı
Yeni dönemde 11 bini aşkın kursiyer faydalanacak
YEREL HABERLER Yeni dönemde 11 bini aşkın kursiyer faydalanacak
Öğrencilere alzaymır semineri
YEREL HABERLER Öğrencilere alzaymır semineri
Onlar artık evliliğe hazır Gaziantep’te, evlilik Okulunu bitiren 240 çift sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Onlar artık evliliğe hazır Gaziantep’te, evlilik ...
Kanserden korunmak isteyen kadınlara jinekolojik tarama çağrısı
YEREL HABERLER Kanserden korunmak isteyen kadınlara jinekolojik ...
Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci Yedi Başak'tan kırsal mahallerde okuyan 176 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci Yedi Başak'tan ...
Hayallerine ilk adımlarını attılar
YEREL HABERLER Hayallerine ilk adımlarını attılar
Kumar operasyonunda "süngücü kadınlar" gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kumar operasyonunda "süngücü kadınlar" gözaltına ...
Halı ihracatçılarının ABD'ye karşı umudu Erdoğan Halı ihracatçıları, ABD'nin Türkiye'ye uygulamayı planladığı yüzde 25'lik gümrük vergisi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi Türkiye’nin 2021’de 87 aylık halı ihracatı 2 milyar 69 milyon 55 1 bin dolar ABD, AB ve Afrika ülkelerinin gözdesi Türk halıları Türkiye’nin halı ihracatının yüzde 71’i Gaziantep’ten
YEREL HABERLER Halı ihracatçılarının ABD'ye karşı umudu Erdoğan Halı ...
Gaziantep'te "Sağlık Temizlikle Başlar" etkinliği
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Sağlık Temizlikle Başlar" etkinliği
MHP'li Yıldırım: Hedefimiz Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi
YEREL HABERLER MHP'li Yıldırım: Hedefimiz Erdoğan'ın yeniden ...
19 Eylül Gaziler Günü 100’üncü yılında coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 19 Eylül Gaziler Günü 100’üncü yılında coşkuyla ...
MHP'den Gaziantep çıkarması MHP Bölge İstişare Toplantısı, 13 ilin katılımıyla Gaziantep'te yapıldı
YEREL HABERLER MHP'den Gaziantep çıkarması MHP Bölge İstişare ...
Araban’da 19 Eylül gaziler günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Araban’da 19 Eylül gaziler günü törenle kutlandı
Deliklitepe Seyir Terası hizmete açıldı
YEREL HABERLER Deliklitepe Seyir Terası hizmete açıldı
GAÜN Teknofest’te yerlilik dalında birinci oldu
YEREL HABERLER GAÜN Teknofest’te yerlilik dalında birinci oldu
Fadıloğlu, gazilerle bir araya geldi Fadıloğlu, gaziler günü nedeniyle dernek ziyaretleri gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Fadıloğlu, gazilerle bir araya geldi Fadıloğlu, ...
Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat şampiyonu firmayı kutladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat şampiyonu firmayı ...
Oba Makarna'ya Türkiye ihracat sektör şampiyonluğu ödülü
YEREL HABERLER Oba Makarna'ya Türkiye ihracat sektör şampiyonluğu ...
Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu
YEREL HABERLER Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.