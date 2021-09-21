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Bebek dostu olan GAÜN Hastanesi’nde anne sütü eğitimi

İHA

Bebek dostu olan GAÜN Hastanesi’nde anne sütü eğitimi

GAÜN Hastanesi’nde “Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi” düzenlendi.
Anne sütüne teşvik ve farkındalık oluşturma sebebiyle düzenlenen eğitim, hastane oditoryumunda gerçekleştirildi. GAÜN Hastanesi Bebek Eğitim Hemşiresi Serhat Karabıkçı eğitimle ilgili, “Sağlık Bakanlığı ile organize bir şekilde düzenlediğimiz bu eğitimlerde amacımız anne sütüne teşviktir. Bu eğitimleri her yıl gerçekleştiriyoruz. Her yıl yeni başlayan meslektaşlarımıza, hastane genelindeki tüm sağlık personeline eğitim düzenliyoruz. Biz kuruluş olarak bebek dostu bir hastaneyiz. Bunun devamlılığı için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Anne sütünün önemine değinen Karabıkçı, “Düzenlediğimiz bu eğitimin adı; anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi. Bu eğitimde anne sütüne özendirmeyi, anne sütüne teşviki bunların yanı sıra; annelerimizin emzirme konusunda yaşayabileceği sorunları ve bu sorunlar karşısında onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi, onları nasıl anne sütüne teşvik edebileceğimizi, bebeklerimizin daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için bizlerin payının ne olduğunu ve benzeri konuları tartıştık, konuştuk. Sağlık personelimizi bu konular üzerinde bilgilendirdik. Bütün bebeklerin ilk 6 ay tamamen anne sütüyle beslenmesi, 6 aydan 2 yaş ve üzerine kadar ise de ek besinlerle beraber anne sütü almaları gerektiğini vurguladık” diye konuştu.
Eğitim programını başarıyla tamamlayan 83 katılımcıya eğitim sonunda sertifika verildi. Hastanede yeni görev yapmaya başlayan hemşirelerin katıldığı eğitim, pasta kesilmesinin ardından sona erdi.

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