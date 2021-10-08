Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı MST İş Makinaları, Başak Traktör ve ELS Lift Modelleri, Expobel Çevre, Şehircilik Ve Teknolojileri Fuarı’nda

MST İş ve Tarım Makinaları, Başak Traktör ve ELS Lift, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda ürünlerini hedef kitlesi ile buluşturdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği katkılarıyla düzenlenen EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı, katılımcı firmalara ürünlerini tanıtma fırsatı sundu.

Açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen belediye başkanları ve Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya’nın katıldığı EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, yerel yönetimler ve çeşitli sektör temsilcilerinin buluşma noktası oldu.

MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdürü Aydın Karlı, fuarda 6 serisi bekoloder (kazıcı yükleyici), telehandler (teleskopik forklift), mini ekskavatör, ağır hizmet (maksi) tipi ekskavatörlerini tanıttıklarını söyledi. İlk ve tek yerli üreticisi oldukları telehandleri 7 metreden 18 metreye kadar farklı metre ve tonajlarda ürettiklerini belirten Karlı, “Fuarda ayrıca 2017 yılında pazara sunduğumuz 22 ve 30 ton kapasiteli paletli ekskavatörlerimizi sergiliyoruz. Operatör konforunu ve rahatlığını ön planda tutuyoruz. Makinelerimizin tercih edilme nedeni yakıt ekonomisi ve müşteri memnuniyetidir” dedi.

Hem üretim teknolojileri hem de makinalarda kullandıkları ekipmanların son teknolojiye sahip olduğunu vurgulayan Karlı, şunları kaydetti: “Bu sayede makina verimliliği ve yakıt sarfiyatında avantaj sağlayarak, tercih nedeni oluyoruz. MST İş ve Tarım Makinaları, Türkiye’nin 55 noktasında kurulu yaygın hizmet noktası ile müşterilerine kesintisiz yedek parça ve servis hizmeti sunuyor. Parça bulunabilirlik oranımız yüzde 100’lere yaklaşmış durumda.”

Karlı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve beraberindeki heyete MST İş ve Tarım Makinaları hakkında bilgi verdi.



Başak Traktör, sınıfında en az yakıt tüketen traktörler üretiyor

Başak Traktör Bölge Bayisi Gönenç Udumlu ise fuarda tasarım ödüllü 5120 dahil olmak üzere 16 modeli ziyaretçilerle buluşturduklarını bildirdi.

Çiftçilere 2055, 2060, 2075, 2080, 2090, 2105, 2110, tek çift çeker, bahçe, tarla, kompaktkabinli Başak Traktör modellerinin tanıtımını yaptıklarını anlatan Udumlu, “Traktörlerimiz genel özellikleriyle kendi sınıflarında en az yakıt tüketimine sahip ve en sorunsuz traktörlerdir. Yüzde 100 yerli üretim ve yedek parçaya ulaşımı kolaydır. 24 saat sınırsız üç mobil servis ekibimiz bölgemizde çiftçilerimize hizmet vermektedir” diye konuştu. Az yakıt tüketimi konusunda çok iddialı olduklarına vurgu yapan Udumlu, Başak Traktör modellerinin az yakıt tüketiminin yanı sıra, sağlamlığı ve işlevselliğiyle de çiftçiler tarafından tercih edildiğine dikkat çekti.



ELS Lıft yüksekte güvenli çalışma olanağı sağlıyor

ELS Lift Satış Pazarlama Direktörü İrfan İşmak da yüksekte güvenli çalışmayı sağlayan iş güvenliği ekipmanlarını Gaziantep’te hedef kitleleriyle buluşturduklarını ifade ederek, EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda dört farklı modeli ziyaretçilerle buluşturduklarının altını çizdi. ELS Lift’in seri üretimdeki ürün gamının 4,5 metreden 15 metreye kadar olduğunu açıklayan İşmak, 2022 yılının ilk çeyreğinde makaslı personel yükseltici kategorisinde çalışma yüksekliği 16 ve 19 metre olan makinelerin seri üretimine başlanacağının bilgisini paylaştı. İşmak, 2022 yılının son çeyreği itibariyle prototipinin tamamlanması beklenen, engebeli arazide kullanıma uygun olan çalışma yüksekliği 12 metre dizel makaslı personel yükseltici platformu da kullanıcılarının beğenisine sunacaklarını duyurdu.

6 Ekim Salı günü açılan EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, 9 Ekim Cumartesi günü sona erecek.



MST İş ve Tarım Makinaları

MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ, deneyimli ve uzman bir kadro ile 2003 yılında kuruldu. Gaziantep’te 500 bin metrekarelik açık alanda, toplam 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılmış tesislerde MST markası ile kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici ve ekskavatör üretimi yaparak, ulusal sanayiye önemli değer katılmaktadır. Kazıcı yükleyici üretimine 2003 yılında başlayan MST, teleskopik yükleyici üretimine ise 2008’de geçti. MST, teleskopik yükleyici üretiminde Türkiye’nin ilk ve tek yerli üreticisi olma farklılığını sürdürüyor. 2013 yılında mini ekskavatör üretimine başlayan MST, yine Türkiye’nin tek yerli mini ekskavatör üreticisi olarak 1,6 ton ile 5,5 ton arasında 5 ayrı modelde üretim yapmaktadır. 2017 yılında 22 ve 30 ton sınıfında ekskavatör üretimine başlayan MST, markası ile 35’ten fazla ülkeye ihracat yaptı. MST, ArGe çalışmaları ile ürün gamını sürekli genişletirken yeni teknoloji çalışmaları yapmaktadır. MST’nin, ArGe çalışmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş ArGe merkezinde Türk mühendis ve teknisyenlerince yürütülmektedir.



Başak Traktör

Temeli 1914 yılında atılan ve 2012 yılında SANKO Holding bünyesine katılan Başak Traktör’ün Adapazarı’ndaki fabrikası 39 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere yaklaşık 275 dönüm araziye sahip. Yılda 10 bin traktör üretilebilecek kapasiteye sahip olan Başak Traktör, Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağının yanı sıra, ekonomik ve kolay ulaşılabilir yedek parça stokuyla çiftçisinin ihtiyacına cevap veriyor. Tesiste traktörün motor, şanzıman, hidrolik gibi tüm ana parçaları işlenip üretilebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeyle üretim yapan Başak Traktör’ün, farklı segmentlerde 2x4 ve 4x4 çekişli 70 çeşit model varyasyonu bulunuyor. Başak Traktör’ün ArGe çalışmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen ArGe merkezinde Türk Mühendis ve teknisyenlerince yürütülmektedir.



ELS Lift

ELS Lift, 2008’den bu yana Türkiye’nin global ölçekte faaliyet gösteren tek büyük ve yerli personel yükseltici platform üreticisidir. Şirket, kurulduğu ilk günden beri, dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak ve çözümler üretmek üzerine çalışmaktadır. Personel yükseltici platformlara karşı artan talepler doğrultusunda, ELS Lift ürün serisine 5 metrenin altı ve 14 metreye kadar çalışma imkanı sunan makaslı, akülü eklemli ve dikey personel yükseltici platform kategorilerinde ürünler eklemiştir. ELS Lift, personel yükseltici platform pazarının büyük bir parçası olan kiralama şirketlerinin yanı sıra, çeşitli endüstriyel alanda faaliyet gösteren (inşaat, bakım, onarım, temizlik, havacılık, savunma sanayi vb.) son kullanıcılara da ulaşmaya devam etmektedir. Yurt içinde bulunan teknik servis ağı ile müşterilerine hizmet vermeye devam eden ELS Lift, yurtdışı pazarında ise üretiminin yüzde 65’ini Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Hindistan, Ukrayna ve Belarus’taki mevcut bayilikleri aracılığıyla 25’ten fazla ülkeye ihraç etmektedir. Bu ülkelerin başında Portekiz, Norveç, Hollanda, Vietnam, Suudi Arabistan, Avusturya ve 2020 yılı itibari ile hedef pazarları arasında yer alan Amerika’da faaliyet göstermeye başlamıştır.

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