Gaziantep'te tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltı

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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 43 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu satışı gerçekleştiren 43 kişinin kimliklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu adresleri de saptanan şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerindenki aramalarda; 58 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 13 obje, 75 gram metamfetamin, 102 gram esrar ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tarihi eser ve uyuşturucu maddelere el koyulurken, 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-12-11 14:21:55



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