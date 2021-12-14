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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te ilçelere vakumlu süpürge aracı

İHA

Gaziantep'te ilçelere vakumlu süpürge aracı

Şahinbey Belediyesi, 7 ilçe belediyesine destek olmaya devam ederek, Vakumlu Yol Süpürge aracı hediye etti.
Şahinbey’in daha yaşanılabilir bir ilçe olabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi; Nizip, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Nurdağı, İslahiye Belediyelerine Vakumlu Yol Süpürge aracı hediye etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ayrım yapmaksızın ilçe belediyelerine süpürgeli temizlik aracı hediye ettiklerini belirterek, “Belediyelerimizin görevlerinin en başında temizlik geliyor. Temizliği de araç gereç olduğu zaman çok daha hızlı yapabiliyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 7 temizlik aracını ilçelerimize hediye ettik. İlçelerimizde bu araçlarla temizlik işleri daha hızlı ve güzel bir şekilde yapılabilecek. Belediyelerin amacın vatandaşa hizmet götürmek. Şahinbey Belediyesi olarak ayrım gözetmeksizin 7 tane ilçe belediyemize süpürgeli temizlik aracı hediye ettik. İlçelerimize hayırlı olsun” dedi.
"İlçemiz için bir ihtiyaçtı"
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Şahinbey Belediyesine verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek “Bizleri yalnız bırakmayan ve her zaman bizlere destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim ilçemiz için bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacımız karşılanmış oldu” şeklinde konuştu.
"Cadde ve sokaklarımız pırıl pırıl olacak"
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, temizlik aracına ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, “İlçemiz kırsal bir ilçe ve bu araca çok büyük ihtiyacımız vardı. Sokak ve caddelerimiz bu araçla daha da temiz olacak. Bizlere desteğinden dolayı ayrıca Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Güzel bir proje
Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Şahinbey Belediyesi’nin diğer ilçelere her zaman destek olduğunu belirterek “Güzel düşünülmüş bir proje bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Şahinbey Belediyesi her alanda bizlere destek oluyor
Yavuzeli Belediye Başkanı Kemal Sakaroğlu, Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun görev alanı olmamasına rağmen kendilerine destek olduğunu ifade ederek, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Görev alanı olmamasına rağmen her alanda tüm ilçelere destek veriyor. Bu anlamda Yavuzeli İlçemizin ihtiyacı olan temizlik aracını bizlere verdikleri için ilçem adına tekrar teşekkür ediyorum” dedi.
Şahinbey Belediyesi bizlere her konuda destek oluyor
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ekip olarak çok güzel yapıldığını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan çok memnunuz. Allah kendisinden razı olsun. Bize her konuda destek oluyor. Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkâmil Belediye Başkanlarımız ile birlikte ekip olarak çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Şahinbey Belediyemiz daha öncede ilçemize kapalı Pazar alanı yapmıştı. Şimdide temizlik aracı hediye ettiler. Şahinbey Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Şahinbey Belediyesi Hizmete Binası önünde düzenlenen törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, , İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural katıldı.

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