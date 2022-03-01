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Karkamış'a 2 havan topu düştü Suriye'den atılan 2 havan topu Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü

İHA

Karkamış'a 2 havan topu düştü Suriye'den atılan 2 havan topu Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü

Gaziantep’in Karkamış ilçesine akşam saatlerinde Suriye’den atılan 2 havan topu düştü. Bir çay bahçesi ile boş bir araziye düşen havan topları büyük bir gürültüyle patlarken, ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası ilçede büyük korku ve panik yaşandı.
İddiaya göre, akşam saat 22.00 sıralarında Suriye tarafından atılan 2 havan topu Karkamış ilçe merkezindeki bir çay bahçesi ile boş bir araziye isabet etti. İlçe merkezine düşen havan topları büyük bir gürültüyle patlarken, ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası ilçede büyük korku ve panik yaşandı.
Yaşanan olay sonrası polis ekiplerince patlamanın yaşandığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi alınırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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