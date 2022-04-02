Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç’tan Ramazan ayı mesajı Kılıç: “Ramazan manevi mükafatların sınırsız olduğu fırsat ayıdır”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan ayının özünde rahmet, merhamet ve bereket olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, maddi ve manevi mükafatların sınırsız olduğu bu mübarek ayı en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Kılıç, yayımladığı mesajda, “Ramazan ayı paylaşma ve dayanışmaya vesile olan bir aydır. Bizi biz yapan gelenek ve değerlerimiz bu mübarek ayda daha kuvvetli hale gelir. Ramazan ayının milletçe bütünleşeceğimiz, barışın etrafında kenetleneceğimiz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu iklimde asıl olan aç ve susuz kalmak değil, Allah'ın rızasını kazanmak uğruna açlığa ve susuzluğa razı olabilmektir. Böylesi bir sevgi bizi Hakka ve hakikate, insana ve insanlığa daha da yaklaştıracaktır. Bu vesile ile hem kendi ruhumuzu fethetmek hem de gönüller kazanabilmek için Mübarek Ramazan Ayı’nın ilçemize, ülkemizde ve tüm İslam Aleminde barış, sevgi, birlik, dayanışma, sağlık, sıhhat ve esenlik içinde yaşanmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

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