Belediye meclisi sınır ilçesinde toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Dönem Toplantısı birinci birleşimi, Suriye sınırında yer alan ve 4 gün önce havan mermilerinin hedefi olan Karkamış ilçesinde yapıldı

Toplantının ilk bileşimi, Karkamış Belediye Meclis Toplantı salonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Fatma Şahin, Suriye sınırında yer alan ilçeyi çok önemsediklerini belirterek, bölge halkına destek amacıyla belediye meclis toplantısını Karkamış ilçesinde yaptıklarını kaydetti. İlçenin güvenlik noktasında hiçbir sorunu bulunamadığını da kaydeden Şahin, ''Çok zor bir dönem geçti ve biz şunu gördük ki ilçe emniyetli güvenli değilse burayı altınla döşesek bir şey ifade etmiyor. Bundan dolayı Allah Mehmetçiklerden razı olsun. Cumhurbaşkanımızın iradesi, askerimizin büyük cesaretiyle Cerablus’ta yapılan çalışmayla güvenli hat oluşturuldu. Fırat Kalkanı Operasyonu başlarken biz de Cerablus’ta 15 gün içeresinde bütün altyapıyı tamamladık. 80 kamyon temizlik yaptık. DEAŞ’ın bütün yıkımını gördük. Su, elektrik yoktu. 15 gün içerisinde dükkânlar açıldı, ekmek koktu sokaklar. Burası bizim için çok mühim ve kıymetli. Buranın güvenli olması gerekiyor. Burası güvenli değilse medeniyet, kültür, sanat şehri gibi hedeflere ulaşmak mümkün değil” dedi.



''Hiçbir ilçemizi başka bir ilçeden ayırt etmedik”

Karkamış’ta yaşam kalitesini yükseltecek, memnuniyeti arttıracak çalışmalar yapıldığının altını çizen Şahin, “Sosyal belediyecilikte hiçbir ilçemizi başka bir ilçeden bir mahalleyi diğerinden ayırt etmedik. Biz bu anlayışla buraya baktık. İlk geldiğimizde büyük bir köydü. Şimdi burayla ilgili daha büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bu konuda meclisimize güveniyoruz. Burada büyük bir tarih var. Bize düşen bunu ekonomiye çevirmek. Bunu yapabiliriz. Hiçbir eksiğimiz yok fazlamız var. Bizim buraya dair yapacağımız çalışmaları daha çok geliştirmek lazım. Bu bölgeyi biz destinasyon olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.



Gençlere internet müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında Karkamış Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan birleşimde sürpriz bir karar açıklandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlenen Gaziantep Gençlik Festivali’ne katılan gençlere alanda ücretsiz internet hizmeti verilecek.

Festivaldeki ücretsiz hizmeti meclisin oyuna sunan Başkan Fatma Şahin bu esnada yaptığı konuşmada Ramazan ayı sonrasında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda 4 üniversitenin bu etkinlikte buluşacağını hatırlatarak detayları ile Mayıs ayının önemli bir ay haline geldiğini söyledi. Gençlerin bu hizmetten yararlanması için çalışma yapıldığını aktaran Şahin alınan kararın hayırlı olmasını diledi. Madde oy birliği ile meclisten geçti.

52 maddenin görüşüldüğü meclis birleşiminde ilgili maddeler komisyonlara gönderildi. Meclis birleşimi sonrası 7 maddeden oluşan 2022 yılı GASKİ Genel Kurulu’nun 1’inci Olağan Toplantısı’nın 1’inci birleşimi yapıldı.

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