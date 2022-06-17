Raci Dölek'in acı günü

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Gaziantep Olay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Olay Gazetesi’nin sahibi Raci Dölek’in dünürü ünlü hırdavatçı Kazım Külekçi vefat etti.

Kentin tanınan simalarından olan Kazım Külekçi’nin cenazesi yarın Cumartesi günü öğlen namazına müteakip asri mezarlık içerisinde bulunan Mehmet Durdu Yetkinşekerci Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra asri mezarlıkta defnedilecek.

Taziyenin ise Duisburg bulvarındaki 161 nolu taziye evinde kabul edileceği belirtildi.

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