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Sokakta bulunan İnguş kardeşler Rusya'da yaşayan ailesine kavuştu 3 yıllık özlem Türkiye'de son buldu

İHA

Sokakta bulunan İnguş kardeşler Rusya'da yaşayan ailesine kavuştu 3 yıllık özlem Türkiye'de son buldu

Suriye'nin Azez kenti sokaklarında terk edilmiş halde bulunan ve Türk sivil toplum kuruluşu İHH'nın yetimhanesine yerleştirilen 2 İnguş kardeş, Türkiye ve Rusya arasında yürütülen diplomatik faaliyetler sonucunda ailelerine kavuştu.
Yaklaşık 3 yıl önce Azez'de sokakta bulunan İnguş 2 kardeş, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Cerablus kentinde bulunan yetimhanesine yerleştirildi. Yürütülen çalışmaların ardından 5 yaşındaki Abdurehman Galaev ve 7 yaşındaki ağabeyi Mohammed Galaev'in Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetya'dan olduğu belirlendi. Kardeşlerin Rusya'da yaşayan anneannesi Mariat Galaev'e ulaşıldı. İHH'nın Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Büyükelçiliği ile birlikte yürüttüğü insani diplomatik faaliyetler sonucu kardeşler kaldığı Cerablus'taki yetimhaneden alınarak, Karkamış Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi.
Çocuklarının bulunduğu haberi üzerine anneanne Mariat Galaev de Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye giriş yapan kardeşler, 3 yıl sonra Türkiye'ye gelen anneannelerine kavuştu. Buluşma öncesinde büyük heyecan yaşayan Galaev, torunlarına kavuşunca mutluluk gözyaşı döktü. Galaev, sürekli sarılıp öptüğü torunlarıyla hasret giderdi.

"İki bayramı bir arada yaşattınız"
Yıllar sonra torunlarına kavuşan Mariat Galaev, Türk ve Rus diplomatlara teşekkür ederek, "Son 3 yılda torunlarımla sadece bir kere telefonla konuşabildim. Ufak torunum Abdurehman’ı hiç görmemiştim. Rüyalarıma giriyorlardı. Önce Allah’ın izni ile sonra sizin desteklerinizle bugün torunlarıma kavuştum. Emeği geçen Rusya Konsolosluğuna, Türkiye Konsolosluğuna ve özellikle İHH’ya çok teşekkür ediyorum. Bana bugün iki bayramı aynı anda yaşattınız" dedi.
Kurban Bayramı öncesinde kimsesiz kardeşlerin ailelerine kavuşmasının sevincini yaşadıklarını anlatan İHH İnsani Yardım Vakfı İnsani Diplomasi Birimi’nden Taner Altun, "Bugün mutlu günümüz, çünkü 3 yıldır yetimhanemizde yaşayan yavrularımızı ailelerine kavuşturduk. Yavrularımız ve anneannemiz ülkelerine dönecek. Bu uzun süreçte bize desteklerimizi esirgemeyen Göç İdaremiz, Dışişleri Bakanlığımıza ve Rusya Büyükelçiliğine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte yetimhanemizde kalan diğer yetim yavrularımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
Küçük kardeşler, yapılan işlemlerin ardından Galaev ve Rus yetkililere teslim edildi.

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