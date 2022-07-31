Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB’de sona gelindi

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Heyet Başkanı Bülent Uygur başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat ve müteşebbis heyet üyelerinin katılımlarıyla Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, proje çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.



“OSB’miz Gaziantep’i sektörde zirveye taşıyacak”

Gaziantep’in ayakkabı ve terlik sektöründeki gücünü artırmak ve sektördeki yeniliklere öncülük etmek amacıyla Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'nin kuruluş çalışmalarını yürüttüklerini ve bu bölgenin katma değeri yüksek üretim yapılmasına imkan sağlayacağını kaydeden Özpolat, OSB’nin Gaziantep’i sektörde zirveye taşıyarak ayakkabı, terlik üretimi ve ihracatında bir cazibe merkezi haline getireceğini söyledi.

OSB’nin firmalara bir arada ve daha iyi koşullarda üretim yapma gibi çok önemli avantajlar sunacağını kaydeden Özpolat, yatırımcıların bu fırsatlar nedeniyle bölgeye yoğun ilgi gösterdiklerini ifade etti.



“Önümüzdeki süreçte firmalarımızdan arsa talepleri alınmaya başlanacak”

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB’de sürdürülen çalışmalar ve son gelişmelerle ilgili bilgiler paylaşan Özpolat, 880 bin metrekare alana kurulmakta olan OSB’nin geçtiğimiz aylarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını hatırlatarak, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ve sürecin tamamlanması ile arsa taleplerinin alınmaya başlanacağını söyledi.

Parselasyon projesinde son aşamaya gelindiğini belirten Özpolat, “Şehrin muhtelif yerlerine dağılmış olan ve özellikle Nizip Caddesi’nde yoğun trafik problemi, lojistik ve altyapı gibi sorunlardan dolayı sektörün bu alandan taşınmasını, daha uygun koşullar sunan ve gelişime açık bir bölgeye geçişini zorunlu kılıyordu. Sektörün gelişmesi adına mevcut sanayici, imalatçı ve yan sanayi tesislerinin modern şartlar ve altyapı olanaklarına sahip olan bölgemize taşınması sektörümüzün yararına olacaktır” dedi.



“Yeşil dönüşüme uyumlu üretim şartları sunuyoruz”

Yeşil dönüşüm sürecini OSB’de fırsata çevirmeyi hedeflediklerini dile getiren Özpolat, iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu ve çevreye duyarlı bir üretimin yapılabilmesi için uygun koşullar oluşturmaya yönelik çalışmalarda bulunduklarını belirtti. Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir sanayi yaklaşımı ile hareket ederek ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık vererek Türk sanayisine örnek olmayı hedeflediklerini kaydeden Özpolat, “Türk sanayisinin küresel pazarlara entegre olmasında OSB'lerin çok büyük bir katkısı var. Bu bilinçle bölgemizde üretim yapacak sanayicilerimizin küresel ticarette rekabet avantajlarını korumaları ve daha üst seviyelere taşımaları için enerji verimliliğini artırmaya ve yeşil dönüşüme yönelik projeler yürüteceğiz. Ayrıca bölgemizde çevreye duyarlı, doğaya saygılı, iş güvenliğini ve insan sağlığını öne alan bir üretim modelini benimseyeceğiz. Bu anlamda üzerimize düşen tüm yükümlülükleri yerine getireceğiz. Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin kuruluş sürecine destek veren tüm paydaşlarımıza, sektör temsilcilerimize ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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