Gaziantep'in köklü deri sanayi merkezi tabakhanelerinde yoğun mesai
Türkiye'nin farklı illerinden Gaziantep'e getirilen koyun, keçi, dana ve manda derileri, kentin tabakhanelerinde işlenerek dayanıklı ve kullanıma hazır hale getiriliyor
Depolarda istiflenen derilerin önce tüyleri tıraşlanıyor, ardından büyük makinelerde yıkanarak temizleniyor.
Çeşitli boyalarla renklendirilen deriler, kurutma işleminin ardından tabaklama aşamasına alınıyor.
Makinelerde preslenen tabaklanmış deriler, Gaziantep’in geleneksel el sanatlarından yemeni başta olmak üzere çanta, kemer ve benzeri birçok deri ürününün yapımında kullanılmak üzere ustalara ulaştırılıyor.
Her aşaması belirli bir iş bölümüne dayanan süreçte depolama, tıraşlama, yıkama, boyama, kurutma ve presleme işlemleri farklı ustalar tarafından yürütülüyor.
Gaziantep tabakhaneleri, hem kentin köklü deri sanayisinin merkezini oluşturuyor hem de bölgedeki yüzlerce işletmenin hammadde ihtiyacını karşılıyor.