Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!

Gaziantep'te 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, oyun oynarken 'gürültü' yaptığı iddiasıyla mahallede manavlık yapan esnaf tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan manav aranıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ve mahallede manav işleten kişi, Emir Baki Bayındır'ın oyun oynarken çıkardığı sesten rahatsız olup, iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle küçük çocuğa ateş açtı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU POMPALI TÜFEKLE VURAN ŞÜPHELİ KAÇTI DHA'nın haberine göre; vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan küçük çocuk kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.