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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!

        Gaziantep'te bir çocuk, kan donduran bir cinayete kurban gitti! Oyun oynarken 'gürültü' yaptığı iddiasıyla mahallede manavlık yapan esnaf tarafından pompalı tüfekle vurulan 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 07:08 Güncelleme: 28.08.2024 - 07:22
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        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
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        Gaziantep'te 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, oyun oynarken 'gürültü' yaptığı iddiasıyla mahallede manavlık yapan esnaf tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan manav aranıyor.

        Olay, dün akşam saatlerinde Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ve mahallede manav işleten kişi, Emir Baki Bayındır'ın oyun oynarken çıkardığı sesten rahatsız olup, iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle küçük çocuğa ateş açtı.

        KÜÇÜK ÇOCUĞU POMPALI TÜFEKLE VURAN ŞÜPHELİ KAÇTI

        DHA'nın haberine göre; vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan küçük çocuk kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TALİHSİZ ÇOCUK, KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emir Baki, özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Emir Baki Bayındır’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma yürütülüyor.

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        #gaziantep
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