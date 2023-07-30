Gaziantep'te doktoru darbettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir doktorun darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te rahatsızlanarak 25 Aralık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Y. Yıldırım, kendisini muayene eden doktor Mustafa Karabaş ile tartışmaya başladı.
Y. Yıldırım ve yakınları Karabaş'ı darbetti.
Hastanede görevli polisler ve jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı.Mustafa Karabaş
Ekipler, Y. Yıldırım, R. Yıldırım ve Ş. Yıldırım'ı gözaltına aldı. Tedavi altına alınan Karabaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Vali Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında adli tahkikat başlamıştır. Valiliğimiz süreci takip etmektedir." ifadesini kullandı.
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