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        Haberler Yaşam Gaziantep'te inşaat kazısında Roma dönemine ait mezar bulundu

        Gaziantep'te inşaat kazısında Roma dönemine ait mezar bulundu

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde bir bir evin temel kazısında Roma dönemine ait 4 odalı mezara ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:10
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        Evin temel kazısında bulundu
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi'yle yapılan bir evin temel kazısında Roma dönemine ait 4 odalı mezar bulundu.

        Nurdağı ilçesinde bir depremzede, afette yıkılan evinin yerine yenisini yapmak için Yerinde Dönüşüm Projesi'nden yararlandı.

        İş makinesinin temel kazısı sırasında mezar bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bilgi verildi.

        Ekiplerin Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirmesi üzerine bölgede çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.

        Roma dönemine ait 4 odalı mezarda 3 insana ait kemik bulunduğu tespit edildi.

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        #Roma dönemine ait mezar
        #gaziantep
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